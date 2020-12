Olof Mellberg lämnar Helsingborg

– Det har varit ett år fullt av motgångar där jag tyvärr inte lyckats göra tillräckligt för att hålla kvar klubben i allsvenskan, säger Mellberg i en kommentar på Helsingborgs IF:s webbplats.

Han fortsätter:

– Det är med stor besvikelse och ledsamhet jag konstaterar att vi degraderas till superettan. Hade vi lyckats ta oss igenom den här svåra perioden och klarat oss kvar tror jag att vi hade kunnat sikta högt i allsvenskan 2021. Nu blir det i stället en nystart i superettan och då tror jag det är bättre att någon annan tar vid.

Den före detta landslagsmittbacken tog över tränarsysslan i Helsingborg i början av september 2019.

Då skrev han också kontrakt på 2,5 år.

– Vi har trots negativa resultatet haft positiv energi inom föreningen, mycket tack vare all personal på Olympia, starkt stöd från supportrar (tyvärr mest på distans) och en spelartrupp och stab som kämpat hårt in i det sista. Jag vill tacka styrelsen för förtroende och bra samarbete och jag vill också rikta ett särskilt tack till helsingborgarna för ett väldigt varmt mottagande och omhändertagande i staden under året jag varit här. Jag har lärt känna många fantastiska människor som jag hoppas och tror snart kommer ha ett allsvenskt lag i staden igen, säger Olof Mellberg

Avgående ordföranden Krister Azelius kommenterar Mellbergs beslut:

– Vi har all respekt för Olofs beslut och ansvaret han tar. Trots att det blev ett sportsligt misslyckande har han hjälpt oss att bygga upp en grund för en mer professionell verksamhet runt vårt A-lag och det är vi givetvis tacksamma för. Vi vill tacka Olof för ett gott samarbete och arbetet han gjort för klubben.

Olof Mellbergs sista match som HIF-tränare blir söndagens allsvenska säsongsavslutning borta mot IFK Norrköping.

