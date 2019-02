Fakta. Detta är Åby/Tjureda

Åby är en tätort i Växjö kommun i Kronobergs län vid Helgasjöns norra del. Åby omtalas i skriftliga handlingar första gången 1402 och var redan på 1400-talet frälsegård. Åby herrgård har bland annat tillhört släkterna Trolle, Sparre, Gyllenankar, Ulfsparre, Sprengtporten, Dankwardt och Gyllensvärd.

Tjureda är kyrkby i Tjureda socken i Växjö kommun. I byn ligger Tjureda kyrka. Tjureda var från 1838 till 1919 tingsplats för Norrvidinge härad.

Bandyallsvenskan

1. ÅbyTjureda IF 19 14 2 3 98-64 30

2. AIK 19 12 3 4 88-61 27

3. Nässjö IF 19 12 1 6 111-65 25

4. Lidköpings AIK 19 10 4 5 92-79 24

5. Ljusdals BK 19 10 2 7 114-68 22

6. IFK Kungälv 19 9 4 6 71-69 22

7. Örebro SK 19 8 5 6 80-73 21

8. Gripen Trollhättan BK 19 8 4 7 90-70 20

9. IF Boltic 19 9 2 8 80-92 20

10. Kalix Bandy 19 8 3 8 89-81 19

11. IFK Rättvik 19 5 6 8 88-101 16

12. Peace & Love City Bandy 19 7 2 10 84-99 16

13. TB Västerås 19 6 2 11 62-88 14

14. Katrineholm Bandy 19 4 4 11 82-113 12

15. Tranås BoIS 19 4 2 13 63-87 10

16. Västanfors IF 19 2 2 15 35-117 6

Seriesegraren går direkt upp i elitserien, tvåan och trean får kvala.

Återstående matcher för Åby/Tjureda och AIK:

9/2 Åby/Tjureda/–IFK Kungälv

AIK–Katrineholm

16/2 Åby/Tjureda–Örebro SK

AIK–Rättvik

23/2 Boltic–Åby/Tjureda

AIK–Ljusdal