Meraf Bahta stängs av ett år

Riksidrottsförbundet skriver i ett uttalande att straffet för Bahtas förseelse vanligtvis är på två år, men kortas till ett på grund av förmildrande omständigheter.

Bahta stängs av från den 1 september förra året och är fri att tävla igen den 1 september 2019.

Därmed får hon tävla i årets VM, som avgörs i månadsskiftet september/oktober.

Hennes EM-brons på 10.000 meter som hon tog i augusti förra året under tiden som ärendet pågick omfattas därmed inte heller av avstängningen.

Anledningen till att tiden räknas från den 1 september förra året är att handläggningstiden har varit ovanligt lång, vilket Bahta själv inte kan lastas för, menar Dopingkommissionen, som är den instans som har anmält henne.

I ett tillägg till domen skriver två av ledamöterna i Riksidrottsnämnden att de menar att avstängningen borde ha räknats som tidigast från den 1 november förra året, det datum då Dopingkommissionen lämnade in anmälan till Dopingnämnden.

Huvudregeln är att perioden startar på datumet för beslutet.

Bahta har tre gånger under ett år, mellan juni 2017 och maj 2018, brutit mot reglerna för vistelserapportering i antidopningssystemet. En gång genom att ha lämnat in uppgifterna för sent och två gånger genom att hon inte befann sig där hon hade angivit att hon skulle vara.

Hon friades först av Dopingnämnden, men Dopingkommissionen överklagade det beslutet till Riksidrottsnämnden. Nämndens beslut var enhälligt.

Båda instanserna är eniga om att Bahta har två förseelser, men Dopingnämnden menade att Bahtas förklaring i det tredje fallet var möjlig och friade därmed. Hon angav att hon försökt rapportera men att det var problem Wadas system och därför registrerades det inte, och uppgifterna kom in för sent.

Enligt Wada fanns inga tecken på att hon varit inne i systemet och inga andra hade rapporterat problem vid tillfället, och därför godtog inte Riksidrottsnämnden förklaringen.

Bahta har möjlighet att överklaga till idrottens internationella skiljedomstol, Cas.

Artikeln uppdateras.

