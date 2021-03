Messi tangerade rekord – firade med drömmål

I åtskilliga år var de en oskiljbar duo i det Barcelona som vann Champions League fyra gånger och mängder med inhemska titlar i Spanien.

När Xavi lämnade Barcelona 2015 hade han nått upp i imponerande 767 matcher under en klubbkarriär som spände över hela 17 säsonger.

Messi har varit en del av Barcelonas A-lag sedan han debuterade 2004.

Inför kvällens tangerade matchrekord uttryckte Xavi sin beundran för argentinaren i tidningen Mundo Deportivo och gillade det faktum att Messi snart är den som spelat flest matcher för Barcelona.

– Det kunde bara bli Leo. Det är fullt och helt rätt att världens bäste spelare genom tiderna också är den som försvarat Barcelonas färger flest gånger.

På söndag möter Barcelona Alexander Isaks Real Sociedad i ligan. Om inget oförutsett inträffar blir det match nummer 768 för Messi.

33-åringen fick inför rekordmatchen mot Huesca ta emot utmärkelsen som ligans spelare i februari. 13 minuter in i matchen firade han kvällens båda tilldragelser med att smeka in 1–0 ribba in.

Det var hans 360:e mål för Barcelona och ingen har gjort fler.

Antoine Griezmann ville inte vara sämre mot Huesca och prickade in ett lika läckert distansskott till 2–0.

Rafael Mir reducerade för Huesca på straff precis före pausen, men närmare kontakt än så fick inte bottenlaget, sist i tabellen. Oscar Mingueza nickade in sitt första ligamål på Messis inlägg till 3–1.

Och som en snygg slutvinjett prickade Messi – med hjälp av ett försvarande ben – in 4–1 i sista ordinarie minuten.

I och med segern knappade Barcelona in på ligaledande Atlético Madrid. Avståndet är nu nere i fyra poäng – 63 mot 59 – efter 27 spelade omgångar.

Real Madrid är trea på 57 poäng.