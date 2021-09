MFF siktar mot tredjeplatsen: ”Fullt rimligt tycker jag”

Juventus slog MFF, Chelsea besegrade Zenit. Favoriterna i gruppen tog vars en seger i den första omgången av Champions Leagues gruppspel. Det är också de två lagen som på förhand tippas att gå vidare till turneringens gruppspel.

Istället är det en kamp om tredjeplatsen och slutspel i Europa League som är mest rimlig att blicka mot. En kamp som förväntas vara mot ryska Zenit.

– Vi siktar ju på tredjeplatsen, fullt rimligt tycker jag. Det var skönt att de också fick noll poäng men en vinst mot dem öppnar upp stora chanser så det är väl egentligen de vi ska plocka poäng av, sa Franz Brorsson.

Malmö FF stod upp mot Juventus i stora delar av den första halvleken.

– Ja men absolut. Det kändes som att vi fick bra press på dem och spelade ut lite enkla bollar till inkast och vi vann boll högt upp. Sen får de 1–0 som det känns kommer från ingenstans, men såna här lag är effektiva, sa Franz Brorsson och fortsatte:

– Får de en okej chans så är det nästan mål nio av tio [gånger]. Man kan inte ge de många chanser för då sätter de dit den. Annars så känns första 25 väldigt bra. Sen så med 3–0 i baken innan halvtid var det inte optimalt.

Men två bakslag sent i första halvlek hade Juventus en 3–0-ledning. Något som också blev slutresultatet.

Men även om MFF släppte in tre mål och alla kom efter tilltrasslade situationer i backlinjen var backkollegan Anel Ahmedhodzic också ganska nöjd med försvarsspelet.

– Under den andra halvleken tyckte jag att det fungerade bättre än under den sista kvarten i första halvlek. Det var egentligen bara under den perioden som jag tyckte att vi gav dem chanser. Bortsett från det tyckte jag att vi stod upp bra som lag och att vår press funkade, sa han.

Anel Ahmedhodzic fick spela drygt tio minuter mot kompisen Dejan Kulusevski som han lärde känna under tiden i de svenska ungdomslandslagen.

Juventusmittfältaren, tillika den svenska landslagsmannen, hoppade in i den 82:a minuten.

Ahmedhodzic hann med att växla några ord med Kulusevski.

– Vi bara snackade lite. Det var länge sedan vi hade träffats. Sedan bytte vi tröja också. Det var faktiskt kul att se honom, sa Anel Ahmedhodzic.

Härnäst väntar allsvensk toppstrid för Malmö FF. Tre tunga poäng står på spel för MFF som tappat i guldjakten.

– Dags att ta tre poäng här. Vi är starka på hemmaplan, det vet vi. En toppmatch mot Djurgården här hemma är fantastiskt kul och vi är väldigt revanschsugna, sa Franz Brorsson.

