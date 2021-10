MFF tappar i guldstriden – kryss mot Varberg

I onsdags var det 39 000 åskådare på Stamford Bridge i London, nu 2 122 på gamla Påskbergsvallen i Varberg. Men det blev ännu en tuff match för Malmö FF.

Sveriges storklubb lyckades inte skapa tillräckligt med tryck och kontroll för att plocka fram ett segermål mot Varbergs Bois. De sista 45 minuterna blev mållösa.

Detta efter en händelsespäckad första halvlek där Varberg skapade flest målchanser trots att Malmö hade ett 75-procentigt bollinnehav.

Men framför allt gjorde lagen var sitt vackert mål.

I 29:e minuten tog Robin Simovic emot på bröstet och klippte till med vänsterfoten en bit ovanför gräset. Bollen for rakt över Malmömålvakten Johan Dahlin och in under ribban.

– Jag kände direkt när den gick av att den skulle sitta i nät. Det var super att se den gå in, sade Simovic till Discovery+ i halvtidsintervjun.

Den store Malmöfödde anfallaren erkände att det ”absolut” fortfarande är något speciellt för honom att göra mål mot MFF. Han spelade i klubben under ungdomsåren på 00-talet.

Men Simovic var samtidigt lite irriterad över halvtidssiffrorna.

– Vi borde göra fler mål. Det ska inte stå 1–1 efter den här halvleken. Vi skapar tillräckligt för att det ska stå 2–0 eller 3–0 till oss.

MFF:s försvarare gjorde att antal svaga prestationer som bidrog till ett gäng målchanser för aggressiva Varbergsspelare. Men Robin Simovics storlek och tajming låg också bakom bra lägen för Tashreeq Matthews och Victor Karlsson.

Malmö FF visade också skicklighet. Skåningarna lyfte sig i slutet av första halvlek och Birmancevic pangade in 1–1 intill Stojan Lukics högra stolpe. Någon minut tidigare hade han skjutit in sig från nästan samma läge, men då på en frispark som allsvenskans äldsta spelare (41 år) motade.

Argast under matchen var Johan Dahlin. Han skällde ut Tashreeq Matthews när den blixtsnabbe sydafrikanen hade fallit vid Malmömålvaktens händer i straffområdet. Domaren Glenn Nyberg var inte lättlurad utan tog fram det gula kortet.

När Matthews höll sig på benen var han ett otäckt hot mot Malmö FF med sin extrema fart och sina finurliga fötter. Bland annat dribblade och rusade han fram till ett jätteläge men prickade stolpen.

På onsdag fortsätter guldstriden när Malmö tar emot AIK.

