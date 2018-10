Michael Winiarski: Att avslöjas på bar gärning stoppar inte Ryssland

Varför händer detta nu?

– Det ser ut att vara ett svar på en serie cyberattacker på flera fronter från i första hand Rysslands militära underrättelsetjänst GRU. Förmodligen har USA-administrationen bestämt sig för att man fått nog av den ryska inblandningen i olika västländer; det rör sig om operationer mot internationella och nationella organisationer vars utredningar av ryska brott i Moskva betraktas som nationella säkerhetsrisker.

Det är ingen slump att Rysslands påstådda attacker riktat sig mot antidopningorganisationer (som ju pekat ut Kreml-styrd dopning), mot utredningen av nedskjutningen av ett malaysiskt passagerarplan över det av ryska separatister kontrollerade Donbassområdet i Ukraina (där Moskva utpekas som ansvarigt) och mot utredningar av kemisk krigföring, såväl i Syrien som i Salisbury, England.

Är detta en samordnad aktion från USA, Nederländerna och Storbritannien?

– Det är det säkert. Det började med brittiska anklagelser om cyberattacker, sedan följde Nederländerna som hävdade att de ryska GRU-agenterna hade försökt bryta sig in i kemvapenövervakaren OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) datorer via wi-fi-nätverk. OPCW utreder bland annat Novitjok, den nervgas som den före detta GRU-agenten Sergej Skripal förgiftades med i England i våras. Ett dåd som den brittiska regeringen skyllde på Ryssland, men som Moskva har tillbakavisat. Den nederländska regeringen grep tidigare (i april) fyra ryssar på bar gärning med spionutrustning, två av dem med diplomatpass, och utvisade dem. Dessa, plus tre till, har nu åtalats av USA:s justitiedepartement.

Hur ska man tolka Rysslands svar?

– Som alltid blånekar ryska företrädare, det spelar ingen roll om alla indicier och fysiska bevis förefaller vattentäta. I Moskva borde man egentligen vara stressad av detta – det är så många aktiva spionoperationer som har avslöjats eller misslyckats den senaste tiden. Men samtidigt verkar inte det heller bromsa de ryska operationerna.

Att avslöjas på bar gärning må vara pinsamt, men det viktiga tycks vara att till varje pris genomföra det som Vladimir Putin vill: Att oavsett mänskliga offer besegra Ukraina, att ”vinna” medaljer i OS, att likvidera spioner som hoppat av eller bytt sida (som Alexander Litvinenko och Sergej Skripal) och att hjälpa högerpopulister i valkampanjer i Europa och USA. Att Putin härom dagen beskrev Skripal som en landsförrädare som därmed är fredlös är så nära ett medgivande man kan komma för att det var Moskva som låg bakom mordförsöket.