Mikael Ymer förlorade ATP-finalen: ”Det är så klart surt”

Mikael Ymer förlorade ATP-finalen i Winston-Salem. Motståndet i form av Ilja Ivasjka från Belarus blev för tufft och svensken förlorade i raka set, 6–0, 6–2.

– I dag var det inte min dag. Han spelade väldigt stabilt och jag kunde inte göra det jag försökte att göra därute, säger Mikael Ymer efter matchen.

Det var två ATP-finaldebutanter som gjorde upp i finalen. 22-årige Ymer är den förste svensken att spela final sedan Robin Söderling gjorde det i Båstad 2011, även om många av världsstjärnorna hoppade över den så kallade 250-turneringen inför US Open nästa vecka.

Ivasjka var dock den överlägset starkaste, med stabilt baslinjespel och starkt servande blev han den förste från Belarus att knipa en ATP-titel sedan Max Mirnji 2003.

Men det hade kunna ta slut redan i sextondelsfinalen, då Ivasjka höll på att slås ut av den sjätteseedade kroaten Marin Cilic. I så fall hade det bara varit att ladda om inför US Open som inleds nästa vecka.

– Den här veckan hade jag allt. I andra omgången var jag på väg att boka mina biljetter till New York. Jag var två poäng i från att förlora och nu står jag här. Det är otroligt hur saker och ting kan förändras under en match. Det var en otrolig njutning att spela här, säger 27-åringen i segerintervjun.

Ymer går dock inte lottlös. Finalplatsen innebar 56 000 dollar i prispengar, motsvarande 484 000 kronor, liksom 150 rankingpoäng. Därmed klättrar han 18 placeringar till 72:a plats på ATP:s världsranking.

– Det är ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra. Jag försöker att inte tänka för mycket på framtiden just nu, utan försöker att låta det sjunka in och uppskatta att det har varit en bra vecka, säger Ymer.

Nu får han ladda batterierna innan det är dags för US Open. Där möter Mikael Ymer 20-årige amerikanen Jenson Brooksby, som går in i tävlingen via wild card. De två har inte mötts tidigare.

– Jag vet vem det är, men jag försöker att fokusera på min sida av nätet. Han har haft en bra säsong och haft några bra resultat de senaste veckorna, så det blir en tuff uppgift som jag har framför mig, säger Mikael Ymer.

Brooksby har haft en stark säsong och klättrat drygt 100 placeringar på rankingen på bara några månader. Han har bland annat hyllas av världsstjärnan Andy Murray, som på Twitter har beskrivit honom som ”den sorts spelare som jag älskar att titta på, mycket variation, högt tennis-IQ, fantastisk försvarare”.

– Jag gillar New York. Det är en speciell energi där. Jag har spelat där två gånger. Förra året var det ingen publik, så det blir en ganska fin kontrast i år. Jag ser fram emot att spela där på tisdag, säger Ymer.