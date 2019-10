Mikael Ymer: Helt ärligt längtar jag tills säsongen är slut

Mikael Ymer, 21, har haft ett lyckat tennisår. Svensken har vunnit fyra gånger på challengertouren, vilket är nivån under ATP-touren, och avancerat upp till 75:e plats på världsrankningen.

På onsdag inleder han sitt spel i Stockholm Open, men Ymer berättar att han är trött efter en intensiv säsong.

– Jag lämnade Sverige den 25 december förra året och även om jag haft några pauser har det varit fullt ös hela året. Det börjar ta både på kroppen och skallen och helt ärligt längtar jag tills säsongen är slut och jag får lite semester och kan ta det lugnt. Men förhoppningsvis kan jag ladda om och använda mina sista krafter här, säger han under en presskonferens på tisdagen.

I första omgången i singelturneringen möter Ymer portugisen Joao Sousa, som är rankad 64:a i världen. Inför mötet och turneringen i stort har Ymer dock inga större förväntningar.

I Stockholm Open spelar också Mikael Ymer i dubbelturneringen, med storebror Elias.

– Det är veckans höjdpunkt, säger Mikael Ymer.

Mikael Ymer under Davis Cup-mötet med Israel. Foto: TT

På damsidan har Rebecca Peterson också firat framgångar under säsongen. I helgen vann 24-åringen sin andra WTA-titel för säsongen och Ymer gläds med sin tenniskollega.

– Jag är jätteglad för Rebeccas skull. Det är verkligen roligt att det går bra för henne och hennes två titlar imponerar, säger han och fortsätter:

– Det är säkert många ungdomar som har koll på det och om det kan inspirera ungdomar att ta upp ett racket eller kämpa ännu hårdare är det positivt.

I november avgörs ATP-slutspelet i Milano, för de spelare under 22 år som presterat bäst under säsongen. Åtta spelare tar sig till tävlingen i Italien, där Ymer just nu ligger på nionde rankningsplats.

– Jag har inte koll på det där. Jag blir stressad av sådant och kan inte svara på hur många poäng jag ligger bakom åttan. Jag kommer inte jaga poäng utan försöker bara göra mitt bästa och om jag når slutspelet vore det roligt, säger Ymer.

Läs mer: Så tar sig Sveriges tennishopp till OS