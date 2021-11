Milan förlorade mot Sassuolo efter självmål

Milan tog ledningen genom Alessio Romagnoli som nickade in bollen efter 20 minuter, men Sassuolo lyckades vända mötet med topplaget och segrade med 3–1 på San Siro Stadium. Detta efter att Gianluca Scamacca först kvitterat till 1–1 och sedan lyckats ta ledningen genom att styra in bollen via motståndarbacken, danske Simon Kjaer.

När Domenico Berardi dessutom gjorde 3–1 för gästerna blev uppförsbacken för brant. Trots att Milan – stundtals med Zlatan Ibrahimovic i spetsen jagade reduceringen in i det sista stod sig resultatet och Sassuolo, 12:a i Serie A just nu, fick med sig trepoängaren.

Ibrahimovic spelade från start.