”Min satsning kostar sjuka summor och jag betalar allt”

Platsen är klassiska Salkhallen i Alvik annandag jul. Redan tidigt på morgonen är det full aktivitet i hallen. Det är första dagen av den stora internationella ungdomsturneringen Salk Open och på alla banor pågår matcher mellan unga tennistjejer.

Utom på bana 4.

Där tränar Sveriges bästa tennisspelare Rebecca Peterson och tempot är grymt. Runt om står unga tjejer med tennisdrömmar och föräldrar och tittar ner på banan och alla tänker säkert samma sak: Är det det här som krävs för att man ska bli en stjärna?

Tränaren Thomas Högstedt manar på i korta explosiva övningar där forehand och backhandslag varvas. Bara tre fyra hårda tillslag och så tillbaka till utgångspunkten igen.

Rebecca Petersons röda tröja blir allt mörkare av svett när Thomas Högstedt manar på:

– Glöm inte fötterna. Nu kör vi igen.

På andra sidan nätet står dagens sparringpartner Filip Tensing och slår tillbaka bollarna. Spelet är snabbt och intensivt, men varje övning bryts efter tio minuter för en kort paus där Thomas Högstedt, Rebeccas pappa Mart och teamledaren Oliver Hildebrandt samlas runt Rebecca.

Det här är hennes team och chefen – Rebecca – är den enda som sitter ner när Thomas Högstedt pratar och med kroppen och racketen visar hur hon ska göra för att träffa bollen bättre och styra den dit hon vill.

Rebecca dricker vatten, lyssnar och nickar tyst.

Samarbetet mellan Rebecca och världstränaren Thomas Högstedt – som bland annat tränat världsettorna Maria Sjarapova och Caroline Wozniacki – inleddes i samband med US Open förra året och är den i särklass viktigaste investering som Rebecca Peterson gjort.

Den visar också på 24-åringens målmedvetenhet.

– Det är ett val och jag har valt att investera alla mina pengar i min satsning eftersom vi i stort sett inte har några sponsorer. Folk förstår inte hur dyr den här sporten är att hålla på med och vill man ha de bästa så kostar det väldigt mycket pengar, förklarar Rebecca Peterson och fortsätter:

– Att driva runt allt det här är enorma summor. Det är inte bara att de följer med på någon tävling, utan jag ska betala deras resor, hotell, mat och allting utanför. Och lön.

– Det är sjuka summor och det ska man veva runt. Många tänker att ”shit, nu har hon tio miljoner. Nu kan hon göra vad hon vill”. Men det är verkligen inte så. Det är ett hjul man ska dra runt och för att jag ska kunna ta nästa steg måste jag investera i tennisen.

Rebecca Peterson med sitt team, tränaren Thomas Högstedt, teamledaren Oliver Hildebrandt och pappa Mart Peterson. Foto: Alexander Mahmoud

Känner du pressen att du med tre anställda måste tjäna ganska mycket pengar?

– Det är absolut en viss press, men samtidigt försöker jag att inte ta rollen att ”nu måste jag vinna den här matchen för jag behöver pengarna”. Jag började inte spela tennis för pengarnas skull, utan jag började för att jag älskar sporten, säger hon samtidigt som hon äter upp det sista av revbensspjällen och potatisen i den medhavda matlådan.

Investeringen i Thomas Högstedt lönade sig direkt. I september och oktober vann Rebecca sina första stora singeltitlar. Båda i Kina. Därmed uppnådde hon det stora mål hon satt upp för 2019: Att vinna sin första WTA-titel.

– Den första vinsten är alltid speciell. Vi tog det här målet och det är en skön känsla, men sedan så ville jag ändå pusha på inför slutet av säsongen. Att jag sedan tog andra titeln, det är jag stolt över mig själv för, säger Rebecca Peterson och beskriver vad det var som drev henne:

– Jag kände att jag ville mer. Jag var inte nöjd utan det var snarare så att ”vad gör vi nu för att komma till nästa steg?”. Mitt mål är inte att ta två titlar, utan det är så mycket mer. Men man måste börja någonstans och titlarna är ändå otroligt bra som delmål på vägen.

Nu har samarbetet med Thomas Högstedt utvecklats fullt ut. När vi ses i Salkhallen har de kommit hem från ett tre veckor långt träningsläger i Florida och det är nu klart att Högstedt, tillsammans med pappa Mart, kommer att resa med Rebecca på alla stora tävlingar det kommande året.

När det här läses befinner de sig på Nya Zeeland, där årets säsong inleddes med förlust för den sjätteseedade svenskan i första omgången av Aucklands WTA-turnering. Slovenskan Tamara Zidansek blev för tuff och vann i två raka set, båda efter tiebreak.

Ingen drömstart på 2020 för Peterson – men det stora målet i januari är annars årets första Grand Slam, Australian Open, som inleds om två veckor.

Men tillbaka till Salkhallen, där Rebecca Peterson efter två timmars hård träning och en snabb dusch berättar vad Thomas Högstedt hittills betytt för hennes tennis.

– Det är mycket man lärt sig, för han (Högstedt) har en enorm förmåga att se de där små detaljerna som gör en stor skillnad. Jag känner mig definitivt annorlunda nu, säger hon.

– Ja, du tänker annorlunda nu, säger pappa Mart som sitter bredvid i caféet.

– Ja, just det där sättet att tänka, att man tar sig an saker på ett annat sätt, säger Rebecca och skrattar. Det är svårt att beskriva, men just det här att man tar för sig. Om alla tror på dig, men inte du själv så spelar det ingen roll. Det handlar om att jag tror mest på mig själv. Jag som står där på banan.

”Hon spelar som en kille med mycket toppspinn, kickserve och kan hitta vinklar”, säger tränaren Thomas Högstedt om sin adept. Foto: Alexander Mahmoud

Thomas Högstedt, som äter lunch i restaurangen, berättar vad det här nya sättet att tänka, bland annat, handlar om:

– En stor bit som vi jobbar med är att tänka som de riktigt stora spelarna. Möter du Sjarapova eller Serena Williams så har de nästan vunnit matchen från början. Deras blick och deras kroppsspråk gör nästan att motståndaren försvinner lite.

– Det är lite nytt för Rebecca. Det har varit en del tävlingar där hon gått ner för mycket och tänker på vad hon själv känner.

Men Thomas Högstedt är också öppen med att det handlar om att förändra Rebecca Petersons spel i grunden.

– Hon måste egentligen bli bättre i allting. Vi jobbar med att ge oss själva tid. Tid är nyckelordet och det betyder att förbereda slaget tidigt och ställa om snabbt efter slaget. Ska man vara med i de riktigt stora tävlingarna kan man inte spela på defensiven utan då måste man kontrollera bollarna, förklarar Thomas Högstedt och fortsätter:

– Det har blivit så att Rebecca gärna hamnar på defensiven och där är hon otroligt bra, men hon måste framför allt förbättra det offensiva spelet. Det gäller att vara explosiv och på hugget på första bollen.

– Sedan har Rebecca en väldigt häftig spelstil för att vara tjej. Hon spelar som en kille med mycket toppspinn, kickserve och kan hitta vinklar och lite andra grejer, men det gäller också att man hinner med att spela det spelet för tjejerna spelar väldigt hårt och flackt, säger Thomas Högstedt som är full av beundran för sin chef:

– Hon är en fin människa och mån om alla, men sedan är hon ju tuff. Hon är proffsig och otroligt dedikerad när det gäller hennes sätt att jobba. Hon är som de stora stjärnorna och jag är övertygad om att hon kommer att smälla till – och smälla till rejält – men om det kommer att ta två månader eller om det tar ett och ett halvt år, det vet man inte.

”Min stora dröm är att vinna de här Grand Slam-titlarna och ta mig till den absoluta toppen”, säger Rebecca Peterson. Foto: Alexander Mahmoud

Vad är det som gör dig så säker?

– Det är hennes spel och hennes inställning och den utveckling hon haft under den här tiden vi jobbat ihop. Hon lever för sin tennis. Man ser att hon lyssnar mycket och tänker mycket och sedan gäller det för mig att vara den bästa för henne.

Inför säsongstarten är Rebecca Peterson rankad 44 i världen. Hon går direkt in i alla Grand Slams och alla andra stora turneringar. Första halvåret är också ett gyllene tillfälle för henne att förbättra sin rankning ytterligare. Hon har inte speciellt mycket poäng att försvara, utan varje seger kommer att öka chanserna att ta kliv uppåt på stegen.

– Jag ser det som en möjlighet, men jag vet att det blir många utmaningar nästa år. Samtidigt är det något som pushar en framåt, som gör att man fortsätter träna hårt och vara fokuserad, säger Rebecca Peterson och erkänner:

– Nu vill man klättra, men jag tror det är viktigt att ta en dag i taget och inte tänka så långt framåt. Men jag har växt väldigt mycket under året. Just det där att kunna vinna matcher när det inte känns så bra och finna lösningar på olika situationer.

Var det några speciella matcher förra året där du kände att du växte som spelare?

– Ja, men det hade jag mot Sloane Stephens, Johanna Konta och Venus Williams (alla segrar). Jag har alltid trott att jag kan spela mot de här stora spelarna.

– Sedan är det en stor skillnad också att spela jämnt eller att slå dem, fyller pappa Mart i. Många gånger kan man spela jämnt mot bra spelare, men förlora till slut. Det är skillnad att spela jämnt och att vinna. Att ta den där sista bollen.

– Målet förra året var att möta de bättre spelarna. Hon hade aldrig mött dem tidigare och då är det svårt att gå in och slå dem bara rakt av. Målet var att möta de spelarna och se vad som händer på banan så att man andra gången man möts spelar lite annorlunda mot vad man gjorde första gången, säger Mart Peterson som tränat sin dotter ensam fram tills nu.

Thomas Högstedt är tydlig med vilken målsättningen är inför den kommande säsongen.

– Ska vi vara med i de stora tävlingarna måste vi slå topp tio-spelare varje dag. Det är där det är viktigt att komma igenom. Men det är också viktigt att veta att det är mycket vi har att jobba med innan vi är där.

Ingen är mer medveten om den sanningen är Rebecca Peterson själv. Efter fjolårets säsong tog hon åtta dagar ledigt, ”min första semester”, och åkte till Bali med sin syster.

Men hon tränade också. Och egentligen hinner hon inte med något annat än tennisen.

– Det är klart man offrar vissa saker, man träffar inte familjen så ofta, men jag gör det jag helst vill göra, så det är ingen pina. Varje dag försöker jag få ut max av mig själv. Jag är en krigare och jag har krigat mig till mina vinster. Det har min pappa lärt mig sedan tidig ålder att ska man göra någonting så gör man det till hundra procent.

– Och man måste ha drömmar för att nå vad som helst egentligen. I ett vanligt arbete också, vill du komma någonstans krävs det någonting för att ta sig dit.

Träningspaus i Salkhallen. Foto: Alexander Mahmoud

Vad har du för drömmar?

– Min stora dröm är att vinna de här Grand Slam-titlarna och ta mig till den absoluta toppen. Det är det jag jobbar mot varje dag.

Runt om oss under samtalet har det hela tiden cirkulerat unga spelare och föräldrar för vilka Salk Open är den största tävling så här långt. Så var det för Rebecca Peterson också en gång i tiden.

– Jag har väldigt bra minnen härifrån. Jag vann tolvårsklassen, säger hon och berättar att en tjej kommit fram och ville ta en bild tillsammans med henne.

– Det var väldigt gulligt. Förhoppningsvis kan jag inspirera dem och få dem att fortsätta spela och våga ha stora drömmar. Man ska inte jämföra sig så mycket med alla andra, utan är det något man vill så våga göra det.

Ett råd hon själv lever upp till.

Fakta. Rebecca Peterson Ålder: 24 år Bor: Stockholm Meriter: Två WTA-titlar, Nanchang (september 2019) och Tianjin (oktober 2019). Grand Slam-resultat: Australian Open: 2:a omg 2018, Franska öppna: 2:a omg 2018 och 2019, Wimbledon: 2:a omg 2018, US Open: 3:e omg 2018 Prispengar 2019: Sju miljoner kronor Prispengar totalt: 14,5 miljoner kronor Världsrankning: 44 Rankningen år för år: 2013: 263 (vinner fem ITF-titlar) 2014: 162 2015: 129 (går till kvartsfinal i Båstad) 2016: 119 (vinner en ITF-titel) 2017: 141 (missar halva säsongen på grund av axelskada) 2018: 63 (når tredje omgången i US Open och andra omgången i Franska öppna och Wimbledon) 2019: 44 (vinner sina första WTA-titlar, spelar alla fyra Grand Slams) Visa mer