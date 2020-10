Ministerkritik mot Premier League-jättarna

I helgen skrev tidningen The Telegraph om förändringsprojektet ”Project big picture” som leds av Manchester United och Liverpool.

Om projektet blir verklighet skulle de stora klubbarna ta kontroll över Premier League. De nio klubbarna som har varit med i ligan längst tid skulle styra allt, bland annat skulle de få spela fler matcher i den nya utökade Champions League. Enligt förslaget skulle det också räcka med att sex av de nio ställer sig bakom ett förslag för att få det att gå igenom.

I förslaget finns också att världens rikaste fotbollsliga skulle bantas från 20 till 18 lag till säsongen 2022–23 och att ligacupen och Community Shield avskaffas.

Dowden, minister för kultur, medier och idrott, säger till Sky News att han är skeptisk till förslaget, att det handlar om ett maktgrepp och att man från regeringshåll måste se över hur fotbollens styrs om det fortsätts med hemliga överenskommelser inom toppfotbollen.

– Vi har lovat en supporterledd översyn av hur fotbollen styrs och av det jag sett den senaste tiden verkar det brådskande, säger Dowden till Sky Sport, enligt Reuters.

United och Liverpool har fått English Football League, de 72 klubbar som spelar i The Championship, League One och League Two, med sig i planerna. Detta på grund av den ekonomiska kompensation som de skulle få. Dels 25 procent av Premier Leagues inkomster årligen, dels ett bidrag på 250 miljoner pund, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor, för att klara coronakrisen.

– Vad ska vi göra? Låta det vara som nu och låta de små klubbarna gå under? Eller göra något åt det. Våra klubbar anser att om de sex stora klubbarna tjänar på någonting men även våra 72, då är vi med på det, säger EFL:s ordförande Rick Perry till The Telegraph.

Enligt förslaget ska även det engelska fotbollsförbundet, FA, få motsvarande 1,14 miljarder kronor från Premier League för att stärka fotbollen under coronapandemin.