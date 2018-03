”Mo” Salahs muslimska målgest omvänder fansen

Egypten har precis avslutat ett presidentval där den maktfullkomlige ex-militären Abdelfattah al-Sisi fick överlägset flest röster. Men om Liverpools och det egyptiska landslagets anfallsstjärna Mohamed Salah kandiderat är det frågan om inte al-Sisi fått sig en match om presidentämbetet.

Den 25-årige högerforwarden har ett osannolikt flyt i karriären just nu. I början av januari utsågs han till Afrikas bäste herrfotbollsspelare under 2017.

I oktober förra året säkrade Salah i stort sett på egen hand Egyptens plats i årets fotbolls-VM i Ryssland, detta genom att göra bägge målen i den avgörande kvalmatchen mot Kongo. Därmed spelar Egypten VM för första gången sedan 1990.

Mohamed Salah kom till Liverpool sommaren 2017 efter en transfer från Roma och han gjorde sig snabbt hemmastadd i klubben. Just nu toppar han skytteligan i Premier League med 28 gjorda mål och anses vara drivande kraft bakom Liverpools tredjeplats i ligan.

I Egyptens huvudstad Kairo är Salah överallt närvarande – på stortavlor där han gör reklam, på tidningarnas förstasidor, som samtalsämne egyptierna emellan.

– Mo Salah gör mig stolt över att vara egyptier, säger teknikstudenten Hatem, som vi träffar på ett event för presidenten al-Sisi ute vid Kairos internationella stadion.

Mohamed ”Mo” Salah är född och uppväxt under enkla förhållanden i det lilla samhället Nagrig i Nildeltat norr om Kairo. I tidiga tonåren ville han skaffa sig bättre träningsmöjligheter och anslöt därför till Kairoklubben El Mokawloon. Vilket innebar fyra timmars färd på skakiga bussar vid varje träningstillfälle.

Talangen utvecklades snabbt och redan som 19-åring skrev Salah proffskontrakt för schweiziska FC Basel. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt.

Men Mohamed Salahs omåttliga popularitet beror inte bara på hans målsinne, utan också på hans anspråkslösa framtoning. Premier Leagues stjärnor brukar ju utmärka sig med ymniga tatueringar och guldlänkar, romanser med fotomodeller och nattklubbsskandaler.

Salah däremot, har överarmar lika fria från bläck som Orvar Bergmarks. Han gifte sig tidigt med sin ungdomskärlek Magi och paret har en liten dotter som är döpt efter islams heliga stad Mekka. Om han sprätter pengar omkring sig är det till välgörande ändamål i hemlandet Egypten.

Salahs kanske mest utmärkande drag är nämligen att han är from muslim. Det påminns fansen om varje gång har gör mål. Mohamed Salahs målgest är liktydig med det som inom islam kallas sujood: bruket att lägga sig framstupa i samband med bönen och trycka pannan mot marken, som ett tecken på vördnad inför Gud.

Och Liverpools fans visar knappast någon motvilja eller misstänksamhet Salahs bejakande av sin tro. Tvärtom. Från den legendariska läktarsektionen The Kop ekar numera en sång som hyllar Saleh och hans religiösa hemvist, till melodin av 90-talspopdängan ”Good Enough”:

”Mo Sa-la-la-lah, Mo Sa-la-la-lah

If he’s good enough for you he’s good enough for me

If he scores another few then I’ll be Muslim too.

If he’s good enough for you he’s good enough for me.

He’s sitting in the mosque that’s where I wanna be”

(”om han är bra nog för dig är han bra nog för mig/om han gör några mål till då blir jag också muslim/han sitter i moskén det är där jag vill va’”).

Salah själv talar helst genom sina prestationer på planen. Men på sitt twitterkonto, som han använder sparsamt, har han i vart fall meddelat att han ”blir lycklig när han hör fansens stöd”.

Det muslimska samhället i Storbritannien gläds åt Salahs framgångar. ”Det är odiskutabelt att Salah förändrat synen på arabiska och muslimska spelare i fotbollsvärlden. Lägg märke till att fansen inte bara accepterar hans tro, de omfamnar den också”, skriver Teresa Litecky i tidskriften Arab Media & Society.

Andra debattörer är dock mer skeptiska till fansens plötsliga omvändelse: