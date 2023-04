Modos sju svåra år – tränarna avlöste varandra

Logga in

Säsongen 2016/2017

Efter att ha åkt ur SHL den 1 april 2016 – sedan Leksand på övertid avgjort den sjunde och avgörande matchen – var ambitionen att det bara skulle bli en säsong i allsvenskan.

Men som många andra nedflyttade lag före Modo redan hade fått uppleva skulle det inte bli så enkelt.

Den första säsongen i allsvenskan blev strulig. Efter en svag start fick sportchefen Per Svartvadet sparken den 1 december 2016. Drygt två månader senare kom beskedet att även tränaren Andreas Johansson hade fått sparken. Han ersattes av Per Bäckman under säsongens avslutande veckor.

Efter viss möda och stort besvär slutade Modo på 12:e plats, och undvek kval nedåt med en poäng.

Säsongen 2017/2018

Den andra säsongen i allsvenskan blev inte mycket roligare för Modo, och de var aldrig nära avancemang.

Modo, under ledning av tränaren Hans Särkijärvi, slutade på tionde plats och efter grundserien var säsongen över.

När tränaren Björn Hellkvist tog över Modo tändes ett hopp, men efter två säsonger lämnade han klubben. Foto: Erik Mårtensson/TT

Säsongen 2018/2019

Ny tränare i Modos bås den här säsongen var Björn Hellkvist, och även om steget upp till SHL var långt blåste det den här säsongen åtminstone något positivare vindar.

Efter en sjätteplats i grundserien gick Modo vidare till slutspelsserien. Där blev det en fjärde plats.

Säsongen 2019/2020

Arbetet som Hellkvist hade påbörjat säsongen före gav ordentlig utdelning säsongen efter. Plötsligt fanns det hopp i Örnsköldsvik igen.

Modo svarade för en riktigt bra grundserie där de slutade tvåa bakom Björklöven.

De två möttes sedan i den hockeyallsvenska finalen. Efter två spelade matcher var ställningen 1–1. Fler matcher blev det aldrig i och med att pandemin tog världen i sitt grepp.

Efter en tuff start på säsongen valde Ville Nieminen att säga upp sig som tränare efter bara nio matcher. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Säsongen 2020/2021

Trots det abrupta och tuffa avslutet hade säsongen före varit ett stort steg framåt, och något att bygga vidare på.

Men det här blev på nytt en strulig säsong för Modo.

Bara tre månader efter att tränaren Björn Hellkvist skrivit på ett nytt treårskontrakt med Modo meddelade Hellkvist under våren 2020 att han ville lämna klubben för att bli tränare för SHL-laget Leksand.

Något som skakade om klubben och dess supportrar.

Ny tränare för säsongen blev finländaren Ville Nieminen, men det blev ingen succé. Efter bara nio matcher lämnade han klubben. Pär Styf tog över som huvudtränare men i början av februari fick han sparken.

Säsongens tredje huvudtränare blev Magnus Sundqvist, och även om Modo kunde säkra det allsvenska kontraktet var det här ett rejält steg bakåt. Igen.

Efter den struliga säsongen med tre tränare valde också sportchefen Fredrik Glader att lämna klubben.

Mattias Karlin har en gång i tiden spelat i den högsta serien med Modo, och när han kom tillbaka till klubben infann sig ett lugn. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Säsongen 2021/2022

Modo bestämde sig för att bygga om från grunden. Henrik Gradin anställdes som ny sportchef och Mattias Karlin som ny huvudtränare.

Med dem fick Modo två personer med en lokal förankring, och som dessutom kände varandra väl och fungerade bra tillsammans.

Efter den stormiga säsongen 2020/2021 spred sig nu ett lugn över klubben som också märktes på isen. Modo svarade för en stark insats i grundserien där de slutade tvåa, tio poäng bakom nedflyttade HV71.

I slutspelet tog det visserligen slut i semifinalen – Björklöven vann med 4–3 i matcher – men det var ingen tvekan om att Gradins och Karlins intåg i klubben hade inneburit ett efterlängtat lyft.

Säsongen 2022/2023

Känslan av att bra saker var på väg att hända märktes under hela säsongen. Modo vann grundserien tre poäng före Björklöven.

I det hockeyallsvenska slutspelet fick de visserligen jobba en del för att vinna kvartsfinalen mot AIK, men gjorde det till slut med 4–2 i matcher.

Semifinalresan blev enklare. Modo tog sig vidare till finalen tack vare fyra raka segrar mot Mora.

Sedan väntade Djurgården i finalen. Det sista hindret.

Modo fick en bra start på finalserien och ledde med 3–1 i matcher. De hade därmed möjligheten att säkra avancemanget redan i onsdags på hemmais, men gjorde i den matchen sin sämsta insats i finalserien.

På fredagskvällen missade Modo även den andra matchbollen när Djurgården vann med 3–2 på övertid på Hovet.

Därmed stod det klart att det blir en sjunde och avgörande match i Örnsköldsvik på valborgsmässoaftonen.

Ska den sjunde matchen än en gång bli Modos fall? Eller tar de sju åren av väntan och längtan slut på söndag kväll?