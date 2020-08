”Mondos” bror vill ordna basebolläger i Sverige

– Mamma (Helena) och moster Marie (Hedlund) försöker att sätta ihop något, säger den professionelle basebollspelaren Antoine Duplantis när DN träffar honom i samband med Bauhuas-galan på Stockholms stadion.

– 2011 spelade jag för Sverige när jag 15 år, så jag känner några basebollspelare och tränare här. Min mamma och moster har haft kontakt med dem och pratat om några är intresserade av att dra ihop ett läger. Kanske i Leksand eller Stockholm eller någon annanstans för att se om några ungdomar vill vara med.

När skulle det kunna ske?

– Kanske nästa vecka. Jag åker till USA den 8 september och vet inte när jag kommer tillbaka hit och i vinter är det för kallt.

– Eftersom min säsong blev inställd hade jag möjlighet att komma hit nu. Tidigare har jag spelat hela somrarna när jag inte gått i skolan. Det är därför jag inte varit här i Sverige sedan 2011.

20-årige Armand ”Mondo” Duplantis är världsrekordhållare i stavhopp.

Den tre år äldre brodern ”Toine” var under hela uppväxten en större idrottsstjärna i USA. När han förra året slutade på Louisiana State University gjorde han det som rekordhållare för ett av landets mest kända collegelag. Ingen slagman har haft fler träffar i LSU:s historia.

Han draftades sommaren 2019 av proffsklubben New York Mets. På hösten fick han uppleva hur det var att återigen få börja klättra uppåt i det amerikanska idrottssystemet.

När man börjar spela på high school är man yngst och längst ner och så tar man sig upp mot toppen. Sedan börjar man på college och då är det samma sak där.

– Det är lite kul att vara längst ner igen och få visa vad jag går för. Det är något man får gå igenom. Det var liksom uppfräschande, som en nystart. De känner inte till mig så väl, de känner inte till mitt spel. Jag får se till att fokusera på min utveckling och göra vad jag kan för att laget ska vinna.

När han spelade för LSU var det i en tillvaro med tv-sända matcher och 15.000 åskådare på hemmamatcherna. 20 minuters autografskrivande och selfiefoton efteråt. Igenkännande blickar på skolan och i staden.

När han nu försöker göra sin tredje idrottsklättring i livet är det på basebollens bakgård. Långt från det rampljus han hann vänja sig vid.

Han tillhör proffsklubben New York Mets organisation. Under laget som spelar i Major League Baseball finns nio (!) farmarlag på olika nivåer.

– Det är väldigt olikt college. Det är väldigt många människor i organisationen, många lag, många spelare. Det är många du konkurrerar med, både i det egna laget och i andra. Det är en annan atmosfär. Det är en skillnad eftersom det är ett jobb och inte bara en hobby eller något du gör med skolan.

Brooklyn Cyclones ligger inte på lägsta nivån utan i mitten av Mets farmarlagsystem. Det var där Antoine spelade och blev mästare i höstas.

I början av 2020 var han på det vårläger alla proffsklubbar har för att bestämma vilket lag i organisationen de olika spelarna ska hamna i. Innan Antoine Duplantis hann få ett lag slog coronaviruset till. MLB-säsongen har kommit igång men farmarlagens 2020 blev aldrig av.

– Min säsong ställdes officiellt in i början av augusti. Meningen var att den skulle ha börjat i april. Under hela sommaren var jag hoppfull att det skulle bli något. Men säsongen sköts upp och sköts upp och ställdes till slut in. Deras huvudfokus är att kunna spela klart Major League Baseball.

Det positiva är att han kan passa på att träffa släkten i Sverige – och kanske ha ett basebolläger här.