Murray bland starkt startfält i Stockholm Open

Andy Murray, Storbritannien

Ålder: 34

ATP-titlar: 46

Världsrankning: 144

Skotten stod på toppen av sin karriär 2016 då han vann både Wimbledon och OS för andra gången. Han tog hem ATP-slutspelet och ytterligare sex titlar och nådde positionen som världsetta. Ett lysande år kröntes med att han adlades.

Nu försöker Sir Andy Murray kämpa sig tillbaka efter en lång skadeperiod. Han har opererat höften och kommer till Stockholm på ett wild card.

”Jag tror inte det är många som skulle klara av att spela med en metallhöft”, sade han nyligen till ATP:s hemsida.

Den frispråkige Murray har också uppmärksammats för att ha lyft frågor som lika prispengar för kvinnor och män och han har flera gånger rättat journalister som ”glömt” de stora kvinnliga spelarna vid historiska jämförelser.

Alexander Zverev hade fram till fredagen vunnit 27 av sina 29 senaste matcher. Foto: JB Autissier/Imago

Alexander Zverev, Tyskland

Ålder: 24

ATP-titlar: 18

Världsrankning: 4

Världsfyran väntar ännu på sin första Grand Slam-titel. Men han kan skryta med att vara regerande olympisk mästare efter sommarens seger i Tokyo, där han i semifinalen betvingade årets suverän Novak Djokovic. Zverev är i strålande form och hade inför fredagens kvartsfinal i Paris vunnit 27 av sina senaste 29 matcher, de flesta i raka set.

Men framgångarna solkas av att han just nu utreds av ATP efter anklagelser från ex-flickvännen Olga Sjaripova om psykisk och fysisk misshandel (se separat artikel).

Casper Ruud är nu åtta i världen. Foto: Mathias Schulz/Imago

Casper Ruud, Norge

Ålder: 22

ATP-titlar: 6

Världsrankning: 8

Norrmannen är med fem ATP-titlar den segerrikaste spelaren på årets tour. Och när Ruud i oktober vann tävlingen i San Diego visade han också att det inte bara är grus som gäller, utan att han även kan vinna på hardcourt.

Han har sedan ett par år passerat pappa Christian som Norges främsta tennisspelare genom tiderna.

”Det är väl kul att Norge är bra på annat än skidor”, sade Ruud i en DN-intervju i maj.

Jannik Sinner, en stor framtidsman. Foto: Vladimir Simicek

Jannik Sinner, Italien

Ålder: 20

ATP-titlar: 5

Världsrankning: 9

Nyligen 20 fyllda pekas Sinner ut som en av arvtagarna till stjärntrion Roger Federer, Rafael Nadal och Novak Djokovic.

Han är den femte italienaren efter Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini och Matteo Berrettini att slå sig in på topp 10 i världen, och den yngsta.

– Han har bevisat att han är sportens framtid, sade Djokovic tidigare i år om Sinner.

Sinner är anmäld till Stockholm Open med förbehållet att han kan dra sig ur om han kvalificerar sig för ATP-slutspelet i Turin. Just nu är han nia på listan där de åtta bästa får vara med.

Hubert Hurkacz, Polen

Ålder: 24

ATP-titlar: 4

Världsrankning: 10

Efter Wojtek Fibak, som var samtida med Björn Borg, är Hurkacz den andre polacken att slå sig in på herrarnas topp 10-lista. Fibak nådde aldrig högre än tiondeplatsen, så Hurkacz har alla chanser att bli landets högst rankade genom tiderna.

Hukracz har lyft hela 25 placeringar under året och nådde i somras semifinal i Wimbledon. Då krossade han i kvartsfinalen Roger Federers drömmar om en kanske sista Grand Slam på gräs.

Felix Auger-Aliassime skänker fem dollar till välgörenhet för varje vunnen poäng på ATP-touren. Foto: Christophe Saidi/Shutterstock

Felix Auger-Aliassime, Kanada

Ålder: 21

ATP-titlar: 0

Världsrankning: 11

Liksom Jannik Sinner en spelare med topp 3-potential. Men kanske finns det frågetecken kring hur mentalt stark 21-åringen är? Auger-Aliassime har redan varit uppe i åtta ATP-finaler – men förlorat samtliga. Faktum är att bara en spelare på touren har ett sämre finalfacit: Fransmannen Julien Benneteau som 2018 drog sig tillbaka med 0-10 i finalkolumnen.

Auger-Aliassime, vars pappa är född i Togo, skänker sedan 2020 fem dollar (cirka 43 svenska kronor) per vunnen poäng under säsongen till välgörenhet. Enligt företaget BNP Paribas, som samtidigt skänker 15 dollar per poäng, har kanadensaren hittills vunnit 9 678 poäng.

Denis Sjapovalov, en spektakulär spelare. Foto: Sipa

Denis Sjapovalov, Kanada

Ålder: 22

ATP-titlar: 1

Världsrankning: 19

Bäva månde Sverige i Davis Cup-slutspelet i Madrid. Den 25 november möter Sverige ett Kanada som i sin trupp nominerat Felix Auger-Aliassime och Denis Sjapovalov. En minst sagt tuff uppgift för bröderna Ymer & Co.

Vänsterhänte Sjapovalov har en spektakulär spelstil, där han inte sällan hoppar in sin enhandsbackhand. Han ledde Kanada till Davis Cup-final 2019 (förlust mot Spanien) och samma år tog han hem Stockholm Open. Hans coach under många år var mamma Tessa, som fortfarande finns med i tränarstaben.

Sjapovalovs flickvän är Mirjam Björklund, den näst högst rankade svenskan på WTA-touren.

Grigor Dimitrov, Bulgarien

Ålder: 30

ATP-titlar: 8

Världsrankning: 30.

Det fysiska praktexemplaret antogs länge kunna utmana de riktigt stora stjärnorna, men genombrottet har inte kommit. Efter den karriärhögsta tredjeplatsen på rankningen 2017 har det gått nedåt, mycket beroende på efterhängsna skador.

Dimitrov insjuknade förra året i covid-19 i samband med Novak Djokovics uppvisningsturnering i Serbien, och han har berättat om långvariga biverkningar.

Men 30-åringen tycks nu vara i god form. I torsdags pressade han världsfyran Alexander Zverev i Paris i en lång tresetare.

Elias Ymer, Sverige

Ålder: 25

ATP-titlar: 0

Världsrankning: 167

Lillebror Mikael Ymer tackade nej till Stockholm Open, men på torsdagen blev det klart att Elias får ett wild card, precis som finländske ettan Emil Ruusuvuori. Ymer går in i huvudturneringen som ende svensk. Blågula hopp i kvalspelet som inleds på lördagen är Leo Borg och Simon Freund.

Övriga spelare i Stockholm Open med hög rankning:

13) Cameron Norrie, Storbritannien, 15) Diego Schwartzman, Argentina, 24) Daniel Evans, Storbritannien, 26) Taylor Fritz, USA, 27) Lorenzo Sonego, Italien.