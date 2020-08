Mutumba om de mörka åren: ”Hade alltid vapen med mig”

I dagarna landar hans självbiografi ”Äkta hela vägen” (Mondial) på bokhandelsdiskarna, en bok som han knåpat ihop tillsammans med journalisten Erik Niva.

Det är en stark, självutlämnande berättelse, den bästa jag läst i genren.

En berättelse om killen från Rinkeby som stod på gränsen till en lysande karriär. Men överstegsfinterna vid sidan av fotbollen blev för många, alldeles för många, och han kastade bort sin talang.

Man får ta del av allt det som han inte ville berätta under åren som aktiv. Om ett liv vid sidan av fotbollen som var kaotiskt. Ett tag var han både hemlös och pank. Och i berättelsen finns detaljer som inbrott, bilstölder, kraschade bilar, missbruk, knarklangning, våld och ett självmordsförsök.

– När jag var i 18-årsåldern hade jag ofta en soft airgun på mig, berättar han.

I dag har Martin Mutumba lämnat det gamla livet. Han är 35 år och arbetar som lärare i en förskoleklass i södra Stockholm. Med stolthet berättar han om eleverna.

– De flesta jag jobbar med är av indisk härkomst. Jag lär dem svenska och matematik, väldigt grundläggande, och vi pratar lite om Pippi Långstrump och sådär.

– Jag började som resurs, sedan fritidsledare, men fick frågan från rektorn om jag inte kunde gå in som lärare. Så jag läste in kurser vid sidan av jobbet. Det känns fantastiskt.

Med stolthet berättar han om en teckning han fått av en flicka, som han sätter upp på väggen i klassrummet.

Och han berättar om sina egna barn, två pojkar som är nio och fem år gamla.

– Nioåringen spelar fotboll, flikar han in.

Det märks att han trivs i sin roll. Och vårt samtal andas en positiv syn på framtiden. Han har bromsat in efter de turbulenta åren, han har sin adhd under kontroll, han har lämnat missbruket bakom sig.

Fotbollen slutade han med för två år sedan. Sista anhalten var Syrianska. Men fotbollen gör sig påmind. Han har ständiga problem efter en korsbandsskada.

– Det är något därinne som behöver rättas till, säger han och pekar på sitt högra knä.

Martin Mutumba jobbar numera som lärare på en skola vid Telefonplan i Stockholm. Foto: Jonas Lindkvist

Martin Mutumba slog igenom tidigt. Han började träna med AIK:s A-lag redan som 15-åring. Och nyss fyllda 17 fick han göra sina första minuter i allsvenskan. Men det skulle dröja innan han fick chansen från start.

Mutumba var annorlunda som spelare. Han gillade att utmana, att showa, visa sina tricks. Men han kände sig nertryckt, framför allt av den assisterande tränaren, vilket han beskriver på flera ställen i boken. Han började tappa självförtroende, och han märkte att många av de andra spelarna i truppen började tvivla på honom.

Och han fick två identiteter, som han beskriver som ”den goda Martin och den onda Martin”. På morgonen var han den professionella fotbollsspelaren i AIK, på kvällarna flipparen som bara ville ha kul med grabbarna, som spelade fotboll långt in på nätterna på de olika planerna ute på Järvafältet.

– Några av grabbarna hade börjat se den andra sidan av Rinkeby, hade lärt sig att sno bilar. Så även om det bara var två kilometer vi skulle så snodde vi en bil och åkte från Rinkeby i stället för att gå. Ford Escort var den enklaste bilen att sno, berättar Martin.

Det hände till och med att han stal en bil när han skulle till AIK:s träning på Karlberg.

– Jag brukade parkera på Pampas Marina och promenera sista biten. Det är inget jag är stolt över, så här efteråt. Har tänkt på hur det drabbade de som ägde bilarna, de kanske inte hade bilarna helförsäkrade.

– Men på den tiden fanns ju inte sociala medier på samma sätt som i dag. Att jag visade att jag faktiskt snodde bilar blev som att göra ett inlägg på Instagram.

Martin Mutumba är född i Solna. Föräldrarna är ugandier. Och hemma i Rinkeby levde man som en ugandisk familj. Föräldrarna hade inte så bra koll på vad han sysslade med. Till exempel att han hoppat av gymnasiet redan efter ett par veckor.

Men han hade kontrakt med AIK och en fast lön. Och blev därmed den som försörjde familjen. Pappan tog hand om pengarna och gav Martin typ veckopeng.

– Inget konstigt med det. Det är så det fungerar i Uganda. De som lyckas blir familjeförsörjare.

Martin Mutumba under ett försäsongsläger med AIK 2003. Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

Fotbollsmässigt hade han svårt att släppa kompismatcherna ute på Järvafältet. Och det kostade honom en debut från start i allsvenskan, ett derby mot Hammarby hösten 2003. Dagen innan hade hans gård match mot en annan gård på Järvafältet. Han fastnade i en grop och stukade foten kraftigt, och tvingades följa derbyt från bänken.

– På den tiden kändes matcherna på Orten viktigare än träning och spel i AIK.

Han beskriver det som att kompismatcherna gav honom en identitet, en status ute i förorten, eller Orten som han kallar det. Därför deltog han hela tiden, trots att det inte var tillåtet, eftersom han hade kontrakt med AIK.

En drivkraft var också att det fanns pengar i potten när man mötte lag från närområdet, eller från andra förorter runt Stockholm.

– Det började med 25 kronor på skolgården, sedan blev det 50 lax i hallarna.

Tre månader efter det missade derbyt var det turnering i Botkyrka. Då var olyckan framme på nytt. Han kolliderade med målvakten och bröt benet.

Erkan Zengin var med i laget och han greppade en mikrofon och förklarade att det här inte fick komma ut, att Martin hade kommit till Botkyrka i stället för att träna med AIK.

Men några timmar senare, på sjukhuset, var nyheten ändå ute på text-tv. Och där fanns rubriken ”AIK-talang bröt benet i inomhusturnering”.

Efter operationen tillstötte komplikationer, och en läkare förklarade för honom att han inte skulle kunna spela fotboll mer.

Nu inleddes en mörk period. Ingen fotboll innebar att han inte längre kunde försörja familjen, som flyttade till England för att jobba. Pengarna från försäkringskassan räckte inte till. Lägenheten som AIK fixat ute vid Bosön för att han enklare skulle kunna sköta sin rehab hyrde han ut.

Han tappade kontakten med AIK, som nu hade ramlat ur allsvenskan och bytt tränare. I stället tog han sitt privatliv till nästa nivå, och nästa. Hamnade i ett gäng som gjorde småstölder.

På den här tiden hade jag alltid någon form av vapen på mig. Den här dagen var det en butterflykniv. Jag viftade med den och hotade. De backade, och jag tog mig ut.

Brytpunkten kom när man drev runt på Södermalm en dag. Kompisarna snodde skor i en butik och sprang ut med dem. Martin blev kvar i butiken, drogs in i ett tajt rum innanför, och fick spö.

– På den här tiden hade jag alltid någon form av vapen på mig. Den här dagen var det en butterflykniv. Jag viftade med den och hotade. De backade, och jag tog mig ut.

– Jag gjorde fel, helt klart. Allt blev fel.

Martin kom undan. Men några månader senare hade AIK match, och en bild på Martin fladdrade förbi i tv-rutan. På den syntes hans guldsmycken på tänderna. Då fattade personerna från butiken vem som hotat dem.

Det blev polisförhör. Och han fick sparken från AIK.

I dag är Martin Mutumba 35 år och tvåbarnsfar. Något en äldre man sa blev vändpunkten i ett destruktivt liv. Foto: Jonas Lindkvist

Nu sökte han sig bort från fotbollskillarna i Rinkeby och började i stället hänga med de kriminella grabbarna. Snodde datorer i skolorna, snattade i matbutikerna och på systemet. Och för att få in pengar började han sälja knark.

Det var ett sätt att få den uppmärksamhet som fotbollen inte längre gav honom ute i Rinkeby, eller Byn som han kallar stadsdelen.

Sedan kom en misshandelsdom. Han beskrevs som en återfallsförbrytare, livstidskriminell, och åklagaren yrkade på 2-3 års fängelse. Men det slutade med samhällstjänst vilket innebar jobb med gamlingar i Akalla by.

En gammal man, som inte kände igen honom trots att han var inbiten AIK:are, förklarade att ”tiden väntar inte på någon”.

– Han fick mig att förstå att det inte var försent. Att jag skulle tillbaka till fotbollen.

Martin tog den krokiga vägen. Han spelade tre säsonger i Finland med Inter Åbo. Provspelade sedan i Spanien, England och Skottland, ditlurad av en agent med tveksam agenda.

Åkte hem och provtränade med AIK, men fick nobben. Nu var han pank, hemlös och rökte på dagligen.

Björn Wesström, i dag klubbdirektör i AIK fotboll, går som en röd tråd genom Martins karriär.

– Utan honom hade jag aldrig spelat fotboll på elitnivå.

Wesström kom in i Martins liv våren 2000. Han var då ungdomskonsulent i AIK. Martin beskriver honom som en mentor, som en andra pappa. Det var Wesström sig tog sig an Martin, inte bara under de tuffa åren. Med stort tålamod försökte han stötta och styra upp Martin. Det handlade om allt från missade träningstider till kraschade bilar.

Men när han fälldes för knivhotet på Södermalm satt Wesström tyst när AIK gav Martin sparken.

Han skulle dock återkomma, inför säsongen 2008. Tillsammans med Mikael Stahre hade han dragit i gång en satsning i Väsby. Det handlade om spel i superettan. Där gav man killar som haft en möjlighet utan att ta den en andra chans.

Martin Mutumba i AIK 2009. SM-guldet det året blev fotbollskarriärens höjdpunkt. Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Och då vände det. Martin fick tillbaka suget, fotbollen började fungera igen, Väsby gick bra. AIK-tränaren Rikard Norling och sportchefen Ola Andersson hörde av sig. Men efter säsongen fick Norling sparken och Andersson avgick.

Martin trodde att chansen var borta. Men in klev i stället de två som kände honom allra bäst. Stahre blev ny tränare, Wesström sportchef. Och de erbjöd Martin att komma tillbaka till AIK.

Resten är historia. AIK vann allsvenskan 2009.

– Jag trodde att det här bara var början, men det var min peak skulle det visa sig.

Vi pratar lite om dagens situation i Rinkeby, med gängvåld och skjutningar. Och Martin upprepar vad han skriver i boken, att han inte klarade av att hjälpa fotbollen att ta över Orten.

– Jag var inte bra nog för att göra så att fotbollsplanen vann över gatan.

– I dag är det killen som sitter på knarket som är kungen i Orten. Det är han som är förebilden, han som bygger drömmarna.