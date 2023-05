Nadal – slutet på en era eller ännu en comeback?

Armbåge

Missade Franska öppna 2003 efter ett fall.

Fötter

Har kroniska problem och det så kallade Mueller-Weiss-syndromet. Borta i två månader både 2004 och 2005. Missade Australian Open 2006. Under 2021 missade han Wimbledon, US Open och OS. Gick på sprutor i Paris 2022.

Vänster knä

Missade Wimbledon 2009. Drog sig ur i kvartsfinal i Australian Open 2010. Borta hela hösten 2012.

Höger knä

Bröt kvartsfinalen i Australian Open 2010. Bröt semi i US Open 2018.

Sjukdom

Stoppades från Australian Open 2013 på grund av magvirus.

Rygg

Skadade sig i finalen i Australian Open 2014. Föll mot Stanislas Wawrinka.

Handled

Missade US Open 2014. Drog sig ur i Paris 2016.

Lår

Bröt kvartsfinalen i Australian Open 2018.

Revben

Spelade finalen i Indian Wells 2022 med brutet revben.

Buk

Muskelbristning, drog sig ur semi i Wimbledon 2022.

Höft

Har hållit honom borta från spel sedan Australian Open i januari i år.