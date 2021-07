Naomi Osaka – hemmahoppet som tar politisk ställning

Hon säger sig vara blyg och introvert. Men Naomi Osaka skapar vare sig hon vill eller ej rubriker. Både för sitt agerande på och utanför tennisbanan.

Senaste bomben kom under Franska öppna där hon meddelade att hon skulle bojkotta de obligatoriska presskonferenserna efter matcherna. I en tweet riktade hon kritik mot hur mötet med journalister pressar spelarna psykiskt. Ibland är det en föreställning där man sparkar på de som redan ligger ner, menade Naomi Osaka.

Men organisatörerna stod på sig med tvånget om presskonferenser, liksom Naomi Osaka inte vek sig. Efter vinst i första matchen hoppade hon över det efterföljande mötet med pressen och fick böta 15 000 dollar, 129 000 kronor. Pengar som hon sa hoppades skulle gå till arbete mot psykisk ohälsa. Hon har själv i perioder lidit av depression framkom det samtidigt som hon drog sig ur turneringen.

Det är inte första gången Naomi Osaka väcker uppmärksamhet för annat än sina sportsliga prestationer. När hon spelade och vann US Open förra året klev hon in på banan med en ny ansiktsmask för varje match. Alla sju masker hade namn på en afroamerikan som dödats de senaste åren utan att någon har ställts till svars. I turneringen inför US Open, i Cincinnati, hotade hon med att dra sig ur semifinalen om inte arrangörerna deltog i en manifestation för att hedra George Floyd som kvävdes till döds av polis. Hon åkte dessutom till Minneapolis för att delta i protesterna efter hans död.

Men i OS står det sportsliga i fokus. Klarar Naomi Osaka som inte tävlat sedan i maj av pressen från hemmapubliken (i tv-sofforna, publik på arenorna har förbjudits)?

Japanskan med sina tunga grundslag och hårda serve har tidigare visat att hon kan stå pall i de stora turneringarna. Första grand slam-titeln kom under US Open 2018 då hon slog barndomsidolen Serena Williams. Det var en turbulent match där Williams gick till attack mot domaren och kallade honom en lögnare och tjuv. Men Osaka behöll sitt lugn och tog hem segern i två raka set.

Med segern blev hon den första japanen någonsin att vinna en grand slam, en bedrift som hon sedan dess har upprepat ytterligare tre gånger. Naomi Osaka är också den första asiaten någonsin att toppa tennisens världsranking.

Nu har hon dalat till nummer två och det största hotet mot henne i OS, världsettan Ashleigh Barty, kommer till Tokyo med sin första Wimbledon-seger i bagaget.

Några problem att betala böterna i Paris lär Naomi Osaka inte ha haft. Förra året drog hon in 60 miljoner dollar, 515 miljoner kronor, och toppade tidskriften Forbes lista över världens mest förmögna idrottskvinnor. Förutom prispengar handlar det om reklamintäkter. Naomi Osaka är en populär reklampelare för alltifrån badkläder till skor. I Japan är hon också huvudperson i ett antal mangaserier. Nyligen gjordes en barbie-docka som ser ut som Naomi Osaka.

Förra året utnämndes hon också till årets idrottsperson, av tidskriften av Sports Illustrated. Det motiverades med strålande sportsliga prestationerna kombinerat med politisk aktivism. Hon fanns också med på Times lista över världens mest inflytelserika 2019 och 2020.

Som hemmahopp sticker hon ut med sina långa mörka lockar. Japan är homogent och med få invandrare och den 23-årige tennisstjärnan skulle egentligen lika gärna ha kunnat representera USA. Född i Japan med en japansk mamma och en pappa från Haiti flyttade familjen till USA för att bo med farföräldrarna när hon var tre år. Pappan var inspirerad av systrarna Williams och hur deras pappa fört dem till toppen. Han ville se om han kunde göra något liknande med sina egna döttrar, Naomi har en äldre syster som slutat med tennis på toppnivå på grund av skador.

I USA talade hennes farföräldrar till henne på kreol, de kunde inte engelska. Hennes mamma pratade japanska med henne och själv pratade hon engelska.

– Min pappa är från Haiti, jag växte upp i ett haitiskt hem i New York. Jag bodde med min farmor. Och min mamma är japan, så jag växte också upp med japansk kultur, och om du säger amerikan, jag antar att eftersom jag bott i USA så är jag även det, har hon sagt om sin brokiga bakgrund.

När hon pratar är det med amerikansk engelska. Hur det står till med japanskan lär visa sig i Tokyo. Hon förstår när den inhemska pressen ställer frågor på språket i landet hon representerar, men har hittills alltid svarat på engelska.

Det lär vara förlåtet om hon vinner. Och om hon är socialt blyg är hon desto mer framåt på tennisbanan med sin kraftfulla tennis.

– Tennis är den sak som jag är minst blyg med. Även om jag inte vinner en match vet jag att jag har spelat bättre än 99 procent av befolkningen, så där finns det inget att känna blyghet inför, har hon sagt till tidningen Racquet.

