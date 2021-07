Naomi Osaka lätt vidare - och nu pratar hon med media igen

Rasism, psykisk ohälsa, presskonferenser. Mycket om den japanska superstjärnan Naomi Osaka har handlat om annat än tennis på senare tid. Hennes uppmärksammade uppbrott från Franska öppna, hennes protest mot de obligatoriska presskonferenserna och att hon lyft frågan om psykisk ohälsa bland idrottare. Lägg till det hennes protester mot rasism och polisvåld i USA.

Men när hon på söndagen stod inför sin första match i Tokyo-OS var det som idrottskvinna och som sådan uppträdde hon utan tvekan ända från start. Det trots att hon gör sin första tävling efter att ha dragit sig ur Franska öppna i juni för att fokusera på sin psykiska hälsa.

Med röda rastaflätor gick hon in på centercourten och inledde med att slå tre ess i första servegamet. Returerna satt längs linjerna och först efter en halvtimme kunde kinesiska Saisai Zheng, rankad 54 i världen, ta sitt första game. I andra set hängde kinesiskan med lite bättre men hade svårt att stå emot Naomi Osakas hårda slag. Osaka avslutade med ett blankt servegame och vann med 6-1 6-4.

Naomi Osaka vann i två raka set. Foto: Tiziana Fabi/AFP

Och den här gången träffade hon pressen efteråt, om än under väldigt uppstyrda former. Redan på banan intervjuades hon av ett par tv-team för att därefter fortsätta in i den mixade zonen där antalet frågor från internationella journalister begränsades till två innan Osaka drogs iväg. Före spelen har organisationen tillmötesgått Naomi Osaka och sagt att hon får välja om hon vill prata med media eller inte. Det efter att Naomi Osaka sagt att hon tycker det är fel med kravet på tennisspelare att ställa upp och svara på frågor efter varje match.

Men nu sa sig Osaka, med en far från Haiti och mamma från Japan, vara glad att prata med journalister.

– Det kanske verkar konstigt för er. Men jag är glad att stå här och svara på era frågor.

Hennes svar på de två frågorna är långt ifrån inövade och hon verkar svara så uppriktigt som det går. När någon frågar hur det kändes att få tända den olympiska elden vid invigningen i fredags blir svaret:

– Jag var väldigt glad, men vet inte riktigt vad jag kände, kan man säga så, säger hon och tittar på den pressansvarige.

Stjärnan svarade återigen på fråor från media. Foto: Tiziana Fabi/AFP

Så efter en liten paus kommer hon ändå fram till att hon var väldigt stolt över uppdraget. Och på sociala medier skrev hon att det är den största idrottsprestation hon någonsin kommer att åstadkomma.

Naomi Osaka är en stor stjärna i Japan och under andra förhållanden hade läktarna varit fullsatta. Nu hördes spridda applåder på de ödsliga läktarna och ovanligt många funktionärer stod i dörröppningen.

Innan Naomi Osaka klev in på centercourten hade ett av hennes största hot till OS-guldet, Ashleigh Barty från Australien, förlorat mot spanjorskan Tormo Sorribes i två set, 6-4, 6-3. Den här gången var det Wimbledonsegrare Barty som vägrade träffa journalister efter matchen, besviken efter att ha gjort ovanligt många misstag för att vara henne.

I andra omgången ställs Naomi Osaka mot Viktorija Golubic från Schweiz.

