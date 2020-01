Nära totalfiasko 2019 – nu jagar Djurgårdens damlag nya spelare

Fem tongivande startspelare lämnade truppen redan i november. Dessutom har måltjuven Mia Jalkerud och isländska landslagsbacken Ingibjörg Sigurdardottir spelat ut sina kontrakt och tränar inte längre med laget.

Sportchefen Jean Balawo är därför inne i en intensiv period. Luckorna i truppen måste tätas, med allsvensk kompetens. Blickar man tillbaka på de totalt 22 olika startelvor som nominerades förra säsongen är det inte mindre än 53 procent som ska ersättas.

Tränaren Pierre Fondin har sedan den tuffa uppgiften att bygga en fungerande elva. Men tiden är knapp. Redan 15 februari spelas första träningsmatchen. Och då vill Fondin ha en komplett trupp.

En viktig pusselbit presenterades på torsdagen, då den 21-åriga sydafrikanska landslagsmittfältaren Linda Motlhlalo signerade ett tvåårskontrakt. Hon kommer närmast från spel i den kinesiska ligan, men har även spelat i USA med Houston Dash.

Motlhalo debuterade i sydafrikanska landslaget som 17-åring. Var med i OS 2016 och i VM 2019.

– En bolltrygg, spelskicklig innermittfältare, säger Jean Balawo.

När DN besökte en träning tidigare i veckan var det bara 15 tjejer som deltog. Elva ”gamla” A-lagsspelare, nya målvakten Katherine Østergaard Larsen, nya mittbacken Rachel Bloznalis, samt två juniorer.

Två andra nyförvärven, mittfältaren Frida Boriero och anfallaren Simone Edefall, har ännu inte anslutit, eftersom de måste avveckla sina civila anställningar i Kalmar respektive Sandviken. Och sydfrikanskan Linda Motlhalo behöver få klart med visum innan hon kan resa till Sverige.

Rachel Bloznalis, ny mittback från Umeå. Foto: Dennis Ylikangas

Även mittbacken Sheila van den Bulk och mittfältaren Kim Sundlöv saknades. Efter korsbandsoperatoner är de inte tillbaka i full träning förrän tidigast i februari.

Dessutom är isländska landslagsmålvakten Gudbjörg Gunnarsdottir gravid, och knappast att räkna med under 2020.

– Jag har förklarat för Jean Balawo att vi bör stärka upp med ytterligare tre spelare. En försvarare, en ytter och en forward, säger Pierre Fondin.

Sportchef Balawo säger att han söker brett.

– Vi tittar på karaktärsspelare som passar in i vår modell, säger han.

På frågan om målsättning vill Fondin avvakta tills alla bitar är på plats när det gäller spelartruppen.

– Efter några matcher (under försäsongen) kan man skapa en realistisk målbild. Men vi ska helt klart vara bättre än förra säsongen, både vad gäller inspelade poäng och tabellplacering, säger han.

Bild 1 av 2 Sportchefen Jean Balawo har bråda tider då truppen ska kompletteras. Foto: Dennis Ylikangas Bild 2 av 2 Djurgårdens tränare Pierre Fondin. Foto: Dennis Ylikangas Bildspel

Poängspelarna Mia Jalkerud och Olivia Schough var de som såg till att Djurgården undvek ett totalt fiasko i fjol.

En säsong som tidigt präglades av skador, på bland andra van den Bulk och Sundlöv. Dessutom tvingades man hämta tillbaka målvakten Jennifer Pelley från USA efter VM-uppehållet, för att täcka upp för graviditetslediga Gunnarsdottir.

Jalkerud gjorde 11 av totalt 24 mål (46 procent). Lägger man till Schoughs fem mål samt duons målgivande passningar landar de på 63 procent i den interna poängtabellen.

Ett kvitteringsmål i slutminuterna, mot regerande mästarna Piteå, i den nästa sista omgången, räddade Djurgården i kampen med Limhamn Bunkeflo runt nedflyttningsstrecket.

Och den som klev fram i avgörandets stund var trotjänaren 30-åriga Mia Jalkerud, som gjort nio säsonger i klubben.

Hon kvitterade till 1–1 på straff strax innan halvtid, hon höll undan en försvarare och spelade fram Tilde Lindwall till 2–3 med sju minuter kvar, hon snappade upp en målvaktsretur och tryckte in 3–3 två minuter före slutet.

Poängen innebar att Djurgården passerade Limhamn Bunkeflo på målskillnad, och tog sig över nedflyttningsstrecket. En marginal som höll då båda lagen sedan förlorade i den sista omgången.

Olivia Schough, VM-spelare i somras, som får ett stort ansvar i laget. Foto: Dennis Ylikangas

28-åriga Schough, som vann VM-brons i somras, skrev på för två säsonger när hon kom från Göteborg för ett år sedan. Schough får ett tungt ansvar den här säsongen.

Jalkerud hade ettårskontrakt, och söker nu andra alternativ. Detsamma gäller försvararen Ingibjörg Sigurdardottir.

Men framför allt var det mittfältet som brandskattades. Landslagsmeriterade Hanna Folkesson skrev på för Hammarby, nigerianska VM-spelaren Ogunna Chukwudi ville inte förlänga kontraktet, och Petronella Ekroth som användes i en defensiv mittfältsroll återvände till Italien och skrev på för Roma..

Dessutom har ytterbacken Alexandra Lindberg och målvakten Jennifer Pelley försvunnit. Lindberg, som kom från Hammarby för ett år sedan, letar ny klubb. Pelley är tillbaka i USA.

Nederländskan Sheila van den Bulk täcker upp en vakans centralt i försvaret när hon kommer tillbaka.

24-åriga amerikanskan Rachel Bloznalis har värvats från Umeå IK som komplement till Sheila van den Bulk. Bloznalis har dock endast spelat i Elitettan sedan hon lämnade collegefotbollen i Boston, och får nu en betydligt tuffare utmaning.

Portia Boakye tar en paus under träningen. Foto: Dennis Ylikangas

Mittfältaren Frida Boriero har hämtats från Växjö, nia i damallsvenskan förra året. Boriero var startspelare i de sju första omgångarna, tappade sedan motivationen och slutade. Men kom tillbaka och slutförde säsongen i Växjös akademilag i division 1 södra Götaland.

Nu faller ett tungt ansvar på spelare som Boriero, Motlhalo och Malin Diaz. De ska backa upp det anfall som just nu består av Olivia Schough, 18-åriga debutanten Hanna Ekengren och nyförvärvet Simone Edefall.

Den senare stänkte in 32 mål på 20 matcher för Sandvikens IF i fjol. Men det var i division 1 norra Svealand, två divisioner under damallsvenskan.

Fakta. Djurgårdens trupp 2020 Målvakter: Katherine Østergaard Larsen (ny, från FC Nordsjælland) Nichole Persson Gudbjörg Gunnarsdottir (mammaledig) Backar Rachel Bloznalis (ny, från Umeå) Kim Sundlöv (tillbaka efter korsbandsskada) Sheila van den Bulk (tillbaka efter korsbandsskada) Julia Walentowicz Gudrun Arnardottir Fanny Lång Portia Boakye Mittfältare Linda Motlhalo (ny från Beijing BG Phoenix FC) Frida Boriero (ny, från Växjö) Malin Diaz Irma Helin Tilde Lindwall Forwards Hanna Ekengren (ny, från U-laget) Simone Edefall (ny, från Sandvikens IF) Olivia Schough Förluster: Hanna Folkesson (mf, Hammarby), Ogunna Chukwudi (mf/fw, klubb ej klar), Alexandra Lindberg (b, klubb ej klar), Petronella Ekroth (b/mf, AS Roma), Jennifer Pelley (mv, klubb ej klar), Mia Jalkerud (fw, klubb ej klar), Ingibjörg Sigurdardottir (b, klubb ej klar), Wilma Sjöholm (fw, klubb ej klar), Cassandra Larsson (fw, Bollstanäs), Stephanie Malherbe (mf, klubb ej klar), Ariam Berhane Gebreyohannes (mf, IK Uppsala). Visa mer