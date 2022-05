Nattdrama när Färjestad vann försenad finalmatch

– Det var en viktig seger för oss. Nu går vi för nästa, sa Jesse Virtanen till Cmore efter matchen.

Det var hett, intensivt, fysiskt spel och rejält spännande när den fjärde SM-finalen avgjordes. Och det blev en match som inte var färdigspelad förrän ett par minuter efter midnatt.

Den som fick hemmapubliken i Löfbergs arena att skrika ut sin glädje var Jesse Virtanen. Med sitt 3–2-mål i den första förlängningsperioden säkrade han segern.

Färjestad seger i den fjärde finalen innebar att de kvitterade till 2–2 i matcher, och därmed blir det minst sex finalmatcher.

– Atmosfären har varit fantastisk hela finalen, och det kommer bli härligt att spela här igen på måndag, sa Jesse Virtanen.

– Vi känner oss starka med publiken i ryggen, säger lagkamraten Patrik Lundh.

Färjestad trivs på hemmaplan där de får stort stöd av sina supportrar. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Redan timmarna före nedsläpp i den fjärde SM-finalen mellan Luleå och Färjestad utspelade sig ett drama.

Det chartrade flygplanet som Luleås spelare skulle resa med till Karlstad hade tekniska problem och resan försenades med tre timmar.

Något som gjorde att matchstarten fick flyttas fram från 19.00 till 21.08.

Den framskjutna matchstarten gjorde att rutinerna rubbades för båda lagen, men några som inte verkade bry sig var publiken i Löfbergs arena i Karlstad.

För när matchen väl startade bjöd de på en mäktig ljudkuliss.

I de tre första finalmatcherna har Luleå varit det lag som kommit ut starkast, även om det inte resulterade i mål i alla matcher.

I torsdag kvällens final var det däremot hemmalaget Färjestad som tog tag i matchen från start. I mitten av perioden gav det utdelning när Luleås målvakt Joel Lassinantti fick släppa in en puck från Patrik Lund som gick via Pontus Widerströms skridsko in i mål

Men frågan var om målet skulle godkännas eller inte. Hade Färjestads Pontus Widerström – som störde Lassinantti i samband med målet – puttats dit av en Luleåspelare?

Domarna på isen konfererade länge med situationsrummet, och svaret på den frågan var ja. Därmed godkändes målet.

När sedan Per Åslund efter en snabb spelvändning i slutet av perioden ökade på till 2–0 underströk det att första perioden tillhörde Färjestad.

– Vi slarvar i egen zon, och ger dem för mycket ytor där, sa Luleås tränare Thomas ”Bulan” Berglund om matchstarten.

Domaren Linus Öhlund och Luleås tränare Thomas Berglund i diskussion under den andra perioden då Luleå drog på sig flera utvisningar. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Efter den första perioden konstaterade Luleås Oscar Engsund att uppladdningen må ha varit annorlunda, laget kom till arenan en timme för matchstart, men att det bara var att gilla läget.

I den andra periodens åttonde minut visade han på isen hur man gör det när han reducerade till 2–1 med ett skott i krysset.

– Det var bara att skjuta, sa Oscar Engsund med ett leende.

Strax efter fick Färjestad chansen att spela med två man mer i över en minut, men hemmalaget fick inte till spelet i powerplay.

Inte heller när Färjestad fick spela med en man mer i slutet av perioden blev det några mål.

Matchens nästa mål kom i istället i mitten av den tredje perioden.

Spelmässigt hade hemmalaget inlett perioden bäst, men när Luleå fick en chans tog de den. Brendan Shinnimin kvitterade till 2–2, och därmed hade Luleå hämtat upp Färjestads 2–0-ledningen.

Frågan var om det för andra finalen i rad skulle bli förlängning. En knapp halvtimme före midnatt stod det klart att så skulle bli fallet.

2–2 var ställningen efter ordinarie tid.

Färjestad inledde förlängningen bäst och när fyra minuter var spelade kom avgörandet när Jesse Virtanen, som missade den tredje finalen av personliga skäl, gjorde 3–2-målet.

På lördag spelas den femte SM-finalen i Luleå.