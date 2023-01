Nederländernas handbollsherrar på väg i damernas fotspår

1961 var senast det nederländska herrlandslaget deltog i ett handbolls-VM. 62 år senare tog det sig vidare till mellanrundan med två stora vinster mot Nordmakedonien och Argentina, följt av att i gruppfinalen gett Norge en jämn match och förlorat med uddamålet. Mellanrundan inleddes med en vinst, 32–30, mot Qatar.

– Det har varit jättekul att kolla på, man ser verkligen hur kvalitén har gått upp, säger Amo Handbolls Evon Mohlin, som själv var med på en samling med nederländska landslaget i våras.

Åhuskillen, som genom sin mamma har nederländskt medlemskap, är inte förvånad över lagets inledning på mästerskapet.

– De har oerhörda spetskvalitéer och storstjärnorna Luc Steins och Kay Smits kan bära detta lag långt.

Att svenska tränaren Staffan Olsson tog över som förbundskapten i somras tror Mohlin är en faktor till de inledande framgångarna.

– De har samma tydliga spelidé som tidigare men Staffan har absolut förfinat den.

Staffan Olsson är ett välkänt namn i handbollsvärlden och har själv spelat 357 landskamper för svenska landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum/AFP

Det nederländska damlandslaget har under flera år varit med i den absoluta toppen i handbollsvärlden och under perioden 2015 till 2019 tog de fem mästerskapsmedaljer. Det senaste året har även damlandslaget varit under svenskt ledarskap genom tränaren Per Johansson.

– Jag tror definitivt damernas framgångar har pushat herrarna, säger han och fortsätter:

– De har alltid legat efter och jobbat i skuggan av damerna. Men man ser att de spelar exakt samma typ av spel, en väldigt attraktiv handboll.

Mohlin håller med om att herrarna har damhandbollen att tacka för mycket.

– När jag snackat med spelare i laget så är det ju framför allt damerna som de kollat på och tänkt ”vi kan göra det lika bra”.

Enligt både Mohlin och Johansson är handbollen fortfarande en relativt liten sport i Nederländerna.

– Damerna har ju fått en del uppmärksamhet tack vare sina framgångar, men annars är det inte mycket fokus kring sporten, säger Johansson.

Mohlin poängterar dock hur de stora tv-kanalerna börjat sända mer handboll nu när lagen presterat bra i mästerskapen.

– Fotbollen är fortfarande dominant men jag skulle säga att handbollen växer så det knakar, säger han.

Evon Mohlin hoppas själv kunna etablera sig i Nederländernas landslag i framtiden. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nederländsk handboll är resursmässigt betydligt mycket mindre än många andra nationer i turneringen.

– Killarna har hand om sina egna träningskläder och tvättar själva. De får ingen ersättning och de flesta har halvtidsjobb vid sidan, säger Staffan Olsson i en intervju med Handbollskanalen.

Herrlandslaget överraskade nog de flesta när de förra året placerade sig på en tiondeplats i EM. Mohlin tror absolut att Nederländerna kan ta ytterligare ett steg i år och knipa en plats i kvartsfinalerna.

– I matchen mot Norge visade laget att de på allvar har där att göra och att förra årets framgång inte var en engångsgrej.

Johansson är något mer osäker gällande fortsättningen för laget i mästerskapet.

– Deras förstauppställning är det inget lag i världen som går säkert mot, men risken är att de kroknar och bänken är inte alls lika vass. Det hade dock inte förvånat mig om de tagit någon skalp nu i mellanrundan.

Per Johansson tycker nederländska herrlaget spelar en visuellt attraktiv handboll. Foto: Beate Oma Dahle/TT

Däremot spår damtränaren en fin framtid för herrlaget.

– Laget är fortfarande relativt ungt och även fast juniorlandslaget inte är jätteframgångsrikt nu så finns det tid för nya talanger att växa fram.

Tror du Nederländerna är på gång att etablera sig på den här nivån?

– Det är väldigt tufft för nya lag att ta plats bland de erkända topplagen som spelat finaler i flera år och har mycket erfarenhet.

– Men det har ju hänt förr att nya lag trätt fram och tagit plats.