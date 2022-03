Netflix-serien har lyft formel 1 till nya höjder: ”Yngre tjejer som börjat titta”

Fakta. Ikoner, nya stjärnor och lag på dekis – dokumentärserier i sportens värld

Formel 1 har fått en helt ny publik tack vare sin Netflixserie och plötsligt är flera cheerleaders världskändisar efter att man fått följa deras vardag i serien ”Cheer”.

Här kommer tips på dokumentärer från sportens värld.

Formula 1: Drive to survive

När Netflix kom in i världens mest prestigefyllda sport blev det både tittarsuccé och ett lyft för hela sporten. Tittarna släpps in bakom kulisserna och superstjärnorna och stallcheferna är förvånansvärt öppna. Det är rivalitet, kärlek, prestationsångest, lycka och krossade drömmar. Det är en kamp för att överleva. Fjärde säsongen har precis släppts.

The last dance

Serien skildrar superstjärnan Michael Jordan och Chicago Bulls under 1990-talet, med aldrig tidigare visat material från den berömda säsongen 1997–1998.

Sunderland til I die

En dokumentärserie som följer den engelska fotbollsklubben Sunderland. Man får följa ägare, klubbchefer, spelare och supportrar i det som skulle vara storklubbens väg tillbaka. Två säsonger fick tittarna följa klubben och dess tuffa vardag.

Hard Knocks

Varje säsong får man mycket närgånget följa ett NFL-lag genom försäsongen. HBO-serien hade premiär redan 2001. Förra säsongen – som var den 17:e – fick vi följa med in under hjälmarna på spelarna i Dallas Cowboys.

Cheer

Följer cheerleadinglaget på Navarro College genom med- och motgångar på vägen mot det nationella mästerskapet.

Här kommer Degen

I Degerfors är fotbollen allt för väldigt många och gång på gång överraskar klubben från den lilla bruksorten hela fotbolls-Sverige. I dokumentärserien ”Här kommer Degen” får man på nära håll följa spelare och ledare i den värmländska klubben där eldsjälar gör allt för sitt rödvita lag.

Grunden Bois

Succéserien om fotbollslaget Grunden Bois som består av spelare med intellektuella funktionshinder. Dokumentärserien från 2001 gjorde laget känt över en natt.

Percys pågar

På ett sätt var Mif Redhawks föregångare när det gällde att få följa ett lag på nära håll. Det var nytt, det var nära, det var skånskt, men det hjälpte inte. Dokumentärserien från 2003 floppade rejält.

Ryttareliten

Dokumentärserie som följer några av Sveriges främsta ryttare – både hemma på hästgårdarna och ute på tävlingarna.

O.J.: Made in America

Oscarsbelönad dokumentärserie om O.J. Simpsons uppgång och fall, som samtidigt skildrar kändiskultur, rasism, massmedia och rättssystemet i samtidens USA.

Överraskningarnas säsong: Ett år med Movistar Team

Cykelstallet Movistar Team satsar allt för att vinna och måste hantera utmaningar, kontroverser och interna konflikter under resans gång.

Last Chance U

Elitidrottare med ett tufft förflutet ser collegefotbollen som en sista chans att få ordning på sina liv och uppnå sina drömmar.

Being Serena

Dokumentärserie om tennisikonen Serena Williams.

Bäst när det gäller

Följer de stora stjärnorna, som Linn Svahn, Ebba Andersson och Frida Karlsson, men också nya stjärnskott i det svenska längdlandslagets VM-säsong 2020/21.

Naomi Osaka

Följer tennisspelaren Naomi Osaka när hon utforskar sina kulturella rötter och navigerar sin mångfasetterade identitet som tennismästare och ledargestalt.

Neymar: Perfekt kaos

Neymar pratar om topparna och dalarna i sitt liv – både privat och på fotbollsplanen.

Kommande:

Netflix har köpt rättigheterna till en dokumentärserie om proffstennisen. Serien, som kommer att följa proffsspelare på både herr- och damsidan, har slutit avtal med ATP, WTA och de fyra grand slam-turneringarna. Bakom produktionen står samma bolag som gjort ”Formula 1: Drive to survive”. Det är också klart att även golfvärlden kommer att få en liknande dokumentärserie på Netflix.