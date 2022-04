NHL-ikonen Mike Bossy har avlidit

Förra veckan kom nyheten att den före detta ishockeystjärnan Mike Bossy är svårt sjuk i lungcancer och får palliativ vård i hemmet.

Nu meddelar hans förra lag New York Islanders att Bossy avlidit, 65 år gammal, till följd av sjukdomen.

”Hans målmedvetenhet till att vara bäst varje gång han klev ut på isen var inte lik någon annans. Tillsammans med sina lagkamrater var han en del av att vinna fyra Stanley Cup-titlar, och av att skriva historia inom klubben för alltid”, skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.

Bossy, som är utnämnd till en av de 100 bästa spelarna i NHL någonsin, gick i oktober 2021 ut och berättade att han drabbats av lungcancern.

Mike Bossy, invald i hockeyns Hall of Fame 1991, var storstjärna i det New York Islanders-lag som vann Stanley Cup fyra år i följd (1980-83). I de lagen spelade även svenskarna Tomas Jonsson, Stefan Persson och Anders Kallur. Den högerskjutande forwarden gjorde 573 mål på 752 matcher under tio säsonger i NHL och har också fått en välkänd tekningsvariant uppkallad efter sig.