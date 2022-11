NHL-legendaren Börje Salming är död

Under sin karriär har Börje Salming blivit en av Toronto Maple Leafs – och ishockeyns – absolut största stjärnor.

Hans tidigare NHL-klubb ger dödsbeskedet ”å familjens vägnar”, står det på hemsidan.

”Börje var en pionjär inom spelet och en ikon med en oförstörbar anda och obestridlig tuffhet. Han hjälpte till att öppna dörren för européer i NHL och byggde bilden av sig själv genom sitt spel på isen och genom sitt bidrag till samhället”, står i meddelandet.

https://twitter.com/MapleLeafs/status/1595838350464016385?s=20&t=nECxza7A7WnPuF8ssjaOSw

Sedan sjukdomsbeskedet i somras har Börje Salmings tillstånd snabbt försämrats.

Efter dödsbeskedet hedrades han med en tyst minut på alla torsdagskvällens SHL-matcher. I en video hörs åskådarna i Leksand skandera ”Börje Salming” under matchen mot den bortgångne hockeyikonens tidigare klubb Brynäs.

Under november har han fått stora och känslosamma hyllningar både i Sverige på Tidernas Hockeygala och i Toronto under den så kallade Hall of Fame-helgen i NHL. Hans hemstad Kiruna fattade tidigare i veckan beslut i kommunfullmäktige om att döpa om Matojärvigatan, där Salming växte upp, till Börje Salmings gata.

Leksandspelare under den tyst minut i Tegera arena under matchen mot Börje Salmings tidigare hemmaklubb Brynäs. Foto: Ulf Palm/TT

Börje Salming togs ut till NHL:s första All-Star-lag i mitten av 70-talet och till andra All-Star-laget vid fem tillfällen. År 1996 valdes han som första svensk in i Hockey Hall of Fame och 2017 hedrades han som en av de ”100 största NHL-spelarna”.

Han skrev på för Toronto Maple Leafs inför säsongen 1973-1974. Under sin tid i klubben satte han rekord i antal målgivande passningar och är också den back som har gjort flest mål och flest poäng i Torontos historia. Hans tröja med 21 hissades i taket på hemmaarenan Air Canada Centre år 2006.

”Börje debuterade i Maple Leafs för 50 år sedan och kommer för alltid att vara en del av vår hockeyfamilj. Vi riktar våra kondoleanser till hans fru Pia, hans barn Theresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lisa och Sara samt bror Stieg”, skriver NHL-laget i sitt uttalande.

Fakta. En av de första svenskarna i NHL Börje Salming föddes 1951 och växte upp i Kiruna i Norrbotten. Han började sin karriär i Brynäs och vann två SM-guld med klubben. År 1973 blev han av de första svenska utlandsproffsen flyttade till Kanada och NHL. Han spelade 16 säsonger i Toronto Maple Leafs där han nått ikonstatus. Han spelade med tröjnummer 21 – tröjan är hissad i taket på NHL-klubbens hemmaarena. I NHL fick han bland annat smeknamnet ”The King”. Börje Salming har klubbens rekord för flest assister och är den back som gjort flest mål, flest poäng och flest slutspelspoäng i klubbens historia. Börje Salming är invald i amerikanska Hockey Hall of Fame och Internationella ishockeyförbundets hall of fame. I augusti meddelade ishockeylegendaren att han drabbats av als, en sjukdom som bryter ner de nervceller som reglerar de viljemässigt styrda musklerna. Han blev 71 år gammal. Visa mer

Texten uppdateras.