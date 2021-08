NHL-profilen Tony Esposito död – blev 78 år

Tony Esposito debuterade i NHL i slutet på 60-talet och gjorde sedan totalt 16 säsonger i ligan, varav 15 i Chicago Blackhawks.

”Han var en av de viktigaste och populäraste personerna i vår klubbs historia.”, säger Chicagos ordförande Rocky Wirtz i ett uttalande.

Han utsågs till ligans bästa målvakt under tre säsonger (1970, 1972 och 1974) och valdes in i ishockeyns Hall of Fame 1988, fyra år efter sin storebror.

Tony Esposito. Foto: AP

”Det var Espositos stil, karisma och hjärta som gjorde honom omtyckt inte bara i Chicago utan i hela NHL”, säger NHL:s kommissionär Gary Bettman.

Under natten mot onsdag avled han efter en kort tids kamp mot cancer i bukspottskörteln.