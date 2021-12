NHL ställer in fler matcher – tar förtida jullov

Philadelphia-Washington och Vegas–Tampa Bay ser ut att bli de sista matcherna i NHL före juluppehållet. I övrigt väljer ligan och spelarfacket att skjuta upp samtliga matcher som inte redan har ställts in.

Eftersom många matcher redan sedan tidigare ställts in – exempelvis alla under natten mot onsdagen – rör det sig bara om en handfull matcher tänkta att spelas under natten mot julaftonen, svensk tid, som nu skjuts fram på obestämd tid.

Under natten mot tisdagen spelades bara en av fem planerade matcher.

Om allt går som det ska återupptas det ordinarie spelschemat den 27 december, då lagen får träffas för träning först på annandagseftermiddagen, lokal tid.

Beskedet kom efter det att Seattle och New Jersey sällat sig till lagen som ställt in matcher till följd av omfattande covidspridning i truppen.

Sedan tidigare har Detroit, Boston, Nashville, Calgary, Colorado och Florida tagit julledigt i förtid.

Eftersom så många matcher skjutits upp – hittills rör det sig om cirka 50 – är det oklart om NHL-spelarna kommer att delta i Peking-OS om en och en halv månad.