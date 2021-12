NHL-stjärnor ser ut att stoppas från OS: ”Det är kört”

När beskedet om att OS i Peking skulle genomföras med NHL-stjärnor kom i början av september var det en efterlängtad nyhet i hockeyvärlden – men det var inte alla som vågade jubla.

”Även om det finns en vilja från alla parter kan det stöka till sig under säsongen”, sade Johan Garpenlöv.

Några månader senare har det visat sig att Tre Kronors förbundskapten hade rätt i sin oro.

Fram till den 10 januari har NHL och den nordamerikanska ligans spelarfack möjligheten att stoppa spelarna från att delta i OS i händelse av en förvärrad smittsituation, och nu framstår den sannolikheten som större för varje dag som går.

På grund av den utbredda smittspridningen bland spelare och ledare i NHL kommer kanadensiska och amerikanska lag inte att mötas före jul. Totalt har 40 matcher skjutits upp under säsongen och under de kommande dagarna väntas ett slutgiltigt beslut kommuniceras om hur det blir med spelarnas OS-deltagande.

– Vi får avvakta och se hur det blir, säger Johan Garpenlöv som inte vill spilla energi på att föregå händelseutvecklingen.

– Egentligen har alla mina tre år (som förbundskapten) varit likadana. Det har inte varit normala förhållanden och under resans gång har man lärt sig att det förmodligen inte blir så som man planerar. Man får ”åka med lite grann”, göra det bästa efter vad som gäller för tillfället och det är därför jag försöker att inte tappa energi på resans gång, utan fortsätta ha dubbla spår och jobba med det som gäller för tillfället.

I NHL har flera spelare i uttalanden ställt sig tveksamma till att ställa upp i OS, inte minst med tanke på vad som har uppgetts hända om man som aktiv skulle testa positivt under spelens gång. I amerikanska och kanadensiska medier har det rapporterats om att tre–fem veckor i karantän kan vänta för den som blir smittad i OS-byn.

– Om det är så det kommer vara så ser jag det inte som genomförbart för spelare att ta den risken. Det är min personliga åsikt, sade exempelvis svenske stjärnan Erik Karlsson enligt SJ Hockey Now förra veckan.

– Jag förstår inte varför någon skulle gå med på att ta risken att hamna i den positionen vi kommer vara i när vi väl går ombord planet till Kina, fortsatte San Jose-backen som på frågan om han själv kan tänka sig att spela OS svarade:

– Nej, sannolikt inte. Jag tror inte det vore så smart att göra det.

Erik Karlsson säger att han inte vill spela OS som situationen ser ut. Foto: Josie Lepe/AP/TT

Att det kan bli aktuellt med så pass lång tid i karantän för idrottare som testar positivt är dock ingenting som anges i de olympiska spelens regelverk för Peking 2022. Där framgår ingenting om ett specifikt angivet antal veckor i karantän, däremot krävs två negativa testsvar med 24 timmars mellanrum för att få lämna isoleringen.

Johan Garpenlöv vill inte uttala sig om det som inte har med själva ishockeyn att göra, men konstaterar att den bilden han först tagit del av i media inte verkar vara korrekt återgiven.

Har det klarnat för dig vad som gäller om en spelare får covid-19 på plats?

– Nej, jag skulle kunna läsa på där. Jag tycker att det finns andra som kan svara på de frågorna bättre – men vad jag har förstått så är det inte som det har kommunicerats ut i tidningarna.

Det verkar ha haft en negativ inverkan på spelares vilja vara med i OS. Hur ser du på det?

– Ja, det är ni i tidningarna som måsta ta reda på mer fakta och kanske inte skriva det som inte stämmer. Killarna får ju så småningom reda på vad som gäller och innan de tar sitt beslut så kommer de säkert ha alla information de ska ha, så det är jag inte orolig för.

I nuläget pekar det mesta på att det blir proffs från de europeiska ligorna som kommer sätta färg på OS-turneringen i februari. På måndagen rapporterade finländska Yle att NHL-spelaren Teuvo Teräväinen, till vardags i Carolina, skrivit i ett sms till tidningen:

”Det kom meddelande i en gruppchatt att det är kört. Det är inte möjligt att åka till OS. Tåget har gått.”

Blir så fallet kommer den svenska ligan SHL att behöva kasta om sitt schema en aning. Några dramatiska förändringar blir det dock inte och säsongen kommer inte att behöva förlängas, enligt sportchefen Johan Hemlin.

Tre Kronor har under lång tid jobbat med två parallella OS-uttagningar och efter två landslagsturneringar under hösten (Karjala Tournament och Channel One Cup) känner Johan Garpenlöv sig förberedd på båda scenarierna.

– Vi har jobbat med det under hösten och under de här åren. Vi har bra koll på Europa och känner oss trygga med det, säger förbundskaptenen.

Vinter-OS i Peking pågår mellan 4 och 20 februari 2022.

