Nilla Fischer har glömt sitt historiska mål

Mellan hagelskurarna tittar solen fram över St Mirren Park i Paisley utanför Glasgow. Fotbollslandslagets mittbacksveteran Nilla Fischer ser ut som ett frågetecken när hon får frågan:

Kommer du ihåg ditt första landslagsmål?

– Nej, säger Fischer.

– Men det var mot Skottland då kanske, eftersom du frågar?

Så var det. Första gången som Sveriges damlandslag mötte Skottland var den 17 februari 2007 i Larnaca på Cypern. Matchen slutade 1–0 efter att en viss Nilla Fischer med sitt första mål i den svenska tröjan avgjort träningslandskampen i den 79:e minuten.

När Sverige nu ska möta Skottland för sjunde gången i historien – Fischer har varit med alla gånger hittills – väcker det alltså inga särskilda minnen hos den 37-åriga veteranen.

– Nej. Jag kommer ihåg min första landskamp, men jag kommer inte ihåg mitt första mål. Det är ju synd. Men nu vet jag.

Taggad inför tisdagens match är hon ändå. Nilla Fischer missade sommarens OS av familjeskäl, men blir allt mer sugen på EM i England nästa sommar. För henne, och andra spelare precis utanför den ordinarie startelvan, gäller det därför att prestera när tillfälle ges. Som i en träningslandskamp mot Skottland.

Bara att hon fick komma in i slutminuterna av VM-kvalet borta mot Irland i torsdags, för att hjälpa till att säkra den svenska 1–0-segern, var betydelsefullt.

– Oavsett speltid så är det kul, och det betyder mycket att komma in. Vi har gjort på det här sättet tidigare när vi vill säkra upp, att vi tar in en tredje mittback. Det är alltid kul att komma in och duellera och smälla på lite, säger Nilla Fischer.

Skottland är rankat 22:a i världen, elva placeringar bättre än Irland, och lär bli en tuff nöt att knäcka, tror Fischer. Trots att det har blivit svensk seger, och totalt 17–2 i målskillnad, i alla de tidigare mötena.

– Det är ett bra lag. Det är ett fysiskt spelande lag men som även har mer än bara det som kvaliteter. De har till exempel (Erin) Cuthbert, som är en spelare ute i Europa som har väldigt hög kvalitet. Så det är en tuff motståndare.

En nyckel till att faktiskt satsa hela vägen över EM nästa år är att hon löser en förlängning med klubblaget Linköping. Förhandlingar pågår, men ska hinnas med mellan landslagssamlingar och livet som nybliven tvåbarnsmamma.

– Ja, och det måste målas diverse väggar i huset och så där. Men det är fortfarande positivt. Vi ska bara hitta tid för att ha möte, säger Fischer.

– Och om man tänker på EM i England så låter det såklart lockande för vilken fotbollsspelare som helst. Om kroppen känns bra och allting funkar så är det klart att det är på tapeten.

Läs mer: Landslagsstjärnor sjuka – isolerade i Glasgow