Nils van der Poel hyllas hemma i Trollhättan

I och med rådande coronapandemi är hyllningsceremonin på Edsborgs Ip inte öppen för allmänheten. Fotbollsarenan tar i normala fall in 1.000 personer, men under ceremonin tillåts enbart 20 på läktaren, ett lokalt band med trumpet, piano och trummor samt ett fåtal journalister och sponsorer. Men trots det kyliga vädret och den lilla skaran av personer är stämningen på arenan varm och go. Svenska flaggan har hissats och röda mattan har rullats ut från spelargången. När ceremonin startar vid 11-tiden börjar även människor att samlas utanför arenan på parkeringen.

Bengt Olofsson, som bildade skridskoklubben 1989, är en av deltagarna och tar emot Nils van der Poel med tårar i ögonen och tackar honom för allt han åstadkommit.

– Jag är så stolt över pojken.

– Nils är ju verkligen mannen på allas läppar. Det är bara att se vad som skrivs i sociala medier. Han har blivit en inspiratör för Trollhätteborna som kan känna att de är en del av någonting större, sade Vivian Komstadius, kommunikationschef på Trollhättans stad, till TTELA inför ceremonin.

Som en del av hyllningen ska ett antal Jasplan från flygflottiljen F7 flyga över området i samband med ceremonin, skriver TT.

Nils van der Poel tog två VM-guld i Heerenveen, på 5.000 och 10.000 meter. 24-åringen satte dessutom nytt världsrekord på den längre distansen.

