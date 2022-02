Nils van der Poel: ”Jag hoppas idrottare vågar ta mer ställning”

Han hade planen klar redan när han satte sig på planet till OS i Peking: tog han en OS-medalj skulle han ge bort den för att sätta ljuset på situationen för Gui Minhai och bristen på mänskliga rättigheter i stort i Kina. Han är också medveten om att det han nu gjort kan komma att få konsekvenser.

– Jag inser att det här är en extremt regimkritisk akt. Om man ser till Gui Minhai, hur han blev arresterad och bortförd så är jag är också svensk medborgare – precis som Gui Minhai – och det är mitt enda medborgarskap precis som det är hans enda medborgarskap, säger Nils van der Poel.

Gui Minhai tillfångatogs den 17 oktober 2015 under en semesterresa i Thailand och har sedan dess, med undantag för några månader 2017, suttit fängslad i Kina.

– Det säger något om säkerheten i Sydostasien för svenska medborgare som har dåliga relationer till den kinesiska regimen. Och nu är jag en av dem. Så det är klart det kommer innebära en del konsekvenser för egen säkerhet och min egen frihet att vistas var jag vill i den här världen.

Nils van der Poel firade OS-gulden med svenske förbundskaptenen Joel Eriksson i Peking. Foto: Jonas Lindkvist

Guldmedaljen han fick för 10 000-metersloppet han vann på världsrekordtid överlämnade Nils var der Poel under en ceremoni i Cambridge där Gui Minhais dotter Angela Gui bor och doktorerar i vetenskapshistoria.

– Det är väldigt viktigt för mig att Nils gåva inte främst handlar om mig eller ens min pappa. Kina har ett extremt stort antal politiska fångar. Många av dem är uigurer och Hongkong-bor och situationen förvärras varje dag, säger Angela Gui.

– Till skillnad från min far har många av dem inte någon på utsidan som har möjlighet att föra deras talan. Men jag hoppas att det här på något sätt kan vara en representation av solidaritet för politiska fångar och alla som utsätts för förtryck och förföljelse av totalitära regimer.

Angela Gui hoppades in i det längsta att OS inte skulle hållas i Kina, att spelen skulle ställas sin eller flyttas. Hon vet i dag inte var Gui Minhai befinner sig, hur han mår eller ens om han fortfarande är vid liv. Hon är fortsatt besviken på hur arbetet med hennes fars fall sköts.

– Det är anmärkningsvärt att det är en svensk idrottsman som har kommit hemifrån OS som lyckas göra mer än svenska myndigheter i att kommunicera att det finns en människorättsproblematik i Kina.

Nils van der Poel hade initialt en tanke om att avsäga sig medaljen på plats, att inte dyka upp vid medaljceremonin. Men han valde att avstå av respekt för de andra idrottarna som vann medaljer, och av rädsla för både sin egen och andras säkerhet. Inför vinter-OS meddelades det från kinesiskt håll att protester från idrottare inte skulle tolereras.

Nils van der Poel med guldmedaljen runt halsen efter segern på 10.000 meter under OS i Peking. Foto: Christine Olsson/TT

Han är också medveten om att det kan uppfattas som hycklande att han trots sina åsikter valde att åka till Kina och tävla. Att han tog emot sina guldmedaljer och inte sa något varken före eller under OS. Att han hade det trevligt i Peking.

– Jag ställde så klart frågan till mig själv om jag ville åka till Kina och svaret var enkelt för mig – det ville jag. Jag var inte villig att offra mitt OS och min barndomsdröm för att visa mitt missnöje. Men jag var villig att gå den här vägen i stället, säger han.

Han tog i utformningen av protesten fasta på en sak hans vän Frida Winzell, som var den som uppmuntrade honom, sade: ”Don't let great be the enemy of good”. Översatt till svenska blir det ungefär ”låt inte fantastiskt bli fiende till bra”.

– Även om man inte kan eller är beredd att göra allting så ska man inte hindra sig själv att göra något. Det fastnade hos mig, säger Nils van der Poel.

Mitt under pressträffen med Nils van der Poel och Angela Gui kommer nyheten att Internationella olympiska kommittén IOK ber alla idrottsförbund att flytta tävlingar från Ryssland, efter landets invasion av Ukraina. Kriget har blivit ännu en akut situation där idrottens ideal ställs på sin spets.

Nils van der Poel refererar till en något SOK:s ordförande Peter Reinebo sade i samband med medaljprotesten, att värderingar inte bara måste uttalas utan också efterlevas.

– Det är klart att det är väldigt lätt dagen efter att Ryssland har invaderat en demokrati att säga att vi inte ska åka dit på en tävling. Och det är självklart att säga det och jag uppskattar värdigt mycket att det görs. Men där tycker jag inte att vi som idrottssamfund alltid tar vårt fulla ansvar. IOK inkluderat, som har en väldigt mörk historia av att förlägga olympiska spel i diktaturer.

Nils van der Poel överlämnade sin medalj till Angela Gui. Foto: Handout/Amnesty International / AFP

Så, vad hoppas han ska hända nu?

– Jag hoppas att svenska staten ska fortsätta att dels stötta Angela i hennes arbete men också driva sitt eget för att få ut vår medborgare ur den fångenskap som man får hoppas att han fortfarande sitter i, så att han lever. Sedan hoppas jag också att frågan om sportswashing får mer ljus på sig. Idrott är inte viktigare än mänskliga rättigheter. Det går inte att arrangera ett OS och säga att man ska vara starkare, bättre , snabbare tillsammans när man samtidigt förtrycker minoriteter.

– Och så hoppas jag också att idrottare och människor generellt vågar ta mer ställning. Det är inte så farligt att stå för något om man är beredd att ändra på sig när man ser att man har fel. Då är det helt okej.

Demonstranter håller upp ett plakat med den fängslade förläggaren Gui Minhai. Arkivbild. Foto: James Ma/EyePress