Nionde krysset för IFK Göteborg

Att tala om måstematcher när halva allsvenskan återstår är kanske en smula överdrivet, men det var tre oerhört viktiga poäng som stod på spel mellan Kalmar och IFK Göteborg på torsdagskvällen. Två lag som varit eller är plågade av skador och haft förtvivlat svårt att vinna. Kalmar lyckades ta tre poäng i senaste omgången mot Häcken efter nio raka matcher utan seger. Göteborg hade i sin tur hade åtta raka matcher utan seger inför torsdagens möte.

Att Göteborg hade en halv startelva på skadelistan märktes. De var inte det spelförande laget. Kalmar, med nytt mod efter den efterlängtade segern, styrde och ställde matchbilden. Att de kunde ta ledningen kändes logiskt. Sebastian Ring slog inlägget och Erik Israelsson slog in bollen med vad som såg ut att vara hakan.

– Jag vet inte riktigt var bollen tar, jag försökte bara vara före min försvarare, sade Israelsson till Dplay i halvtid.

Kalmar fortsatte att ha mycket boll, men utan att skapa så värst mycket. Det öppnade för snabba Göteborgsomställningar och det var på just en sådan som kvitteringen kom. Viktor Elm försökte bryta, men missade vilket öppnade upp kolossala ytor. Nyförvärvet Christian Kouakou sprang loss i djupled och fick en perfekt passning, han kunde sedan spela in till en helt fri Tobias Sana som placerade in 1–1.

Kalmar lyckades hålla sitt fina presspel i 60 minuter, sedan tog bensinen slut. Göteborg tog över allt mer och ett 1–2-mål låg verkligen i luften. Men det här är inte riktigt Göteborgs år, eller Kalmars. När båda lagen suktade efter tre poäng och en skjuts upp i tabellen slutade det med en poäng per lag och fortsatt kamp på nedre halvan av tabellen.

– Det är lite blandade känslor, vi gör en bra första halvlek där vi släpper in ett dumt mål. Andra halvlek kommer vi inte upp i samma nivå. Vi blir baktunga, andra halvlek är inte som vi vill, sade Kalmars Piotr Johansson till Dplay efter matchen.

Läs mer: AIK nere på kvalplats efter förlust mot Östersund