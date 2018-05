Nödläget stärkte Dumoulin inför Giro d'Italia

Aike Visbeek bor i Häggeby utanför Stockholm, men är från Nederländerna. Han var ansvarig sportdirektör när laget Sunweb och Tom Dumoulin tog den första nederländska segern i ett treveckorslopp i cykel på 37 år förra året.

27-åringen ”kan inte gå på gatorna längre”, säger Aike Visbeek. Själv blir han numera också igenkänd, åtminstone i hemlandet.

– Det blev väldigt mycket hajp.

Det relativt unga laget slog underifrån. Det kan de inte göra i år.

– Förra året hade vi fortfarande en outsiderroll. Vi kunde överraska och den positionen utnyttjade vi till max. I år är det annorlunda, han är den stora favoriten tillsammans med Chris Froome som har vunnit Tour de France fyra gånger. Det är mer press nu. Och det är lite av den farliga biten för oss, och för Tom, om han har lite för mycket självförtroende i det här läget.

Aike Visbeek med Michael Matthews på förra årets Tour de France. Foto: Cor Vos/Team Sunweb

Många minns händelsen på den 16:e etappen förra året som på samma gång komisk och chockerande, när Dumoulin, i den rosa ledartröjan, stannade och slet av sig alla kläderna.

– Det var då det verkligen behövdes: att coacha honom på rätt sätt, säga de rätta sakerna, säger Aike Visbeek.

Det visade sig snart att Dumoulin inte var magsjuk. Han klättrade ensam uppför berget lika snabbt som konkurrenterna, tappade två minuter på sitt stopp, men kunde försvara ledningen på de avslutande etapperna.

– Mekanikerna på parkeringen såg ut som att de redan hade förlorat Girot. Efter etappen gick jag till Laurens ten Dams och Simon Geschkes hotellrum. Min instinkt var att nu måste jag prata med dem. Jag tog de två mest erfarna cyklisterna och sade att ”vi kan fortfarande vinna det här, men då gäller det att vi är på tårna”.

– Det var en dålig situation som gav oss mycket erfarenhet och som jag tror att vi alla blev bättre av. Så jag ser egentligen positivt på det.

Utöver ett par andra kandidater som Fabio Aru och Miguel Ángel López, tror Aike Visbeek att Dumoulin och Froome kommer att slåss om segern i år.

Froome gör en kontroversiell start, då han hade för höga doser astmamedicin i Spanien runt förra året, ett fall som inte är avgjort.

– Det finns regler, och de tillåter honom att starta. Så jag kan inte säga att han inte får vara där. Är det bra för cykelsporten att en cyklist i den situationen är där och tar så mycket uppmärksamhet? Nej, det hade jag hellre sluppit. Och haft det här löst före Girot.

Tre snackisar Politisk start. Geografi kan vara kontroversiellt, och sällan blir det så tydligt att cykelsporten utspelar sig i den verkliga terrängen som när Girot nu har sina första etapper i ett av världens mest omstridda områden. När de första kartorna över bansträckningen släpptes var startstaden på första etappen benämnd ”Västra Jerusalem”. Den israeliska idrottsministern Miri Regev hotade genast dra in stödet för tävlingen om inte ”Västra” togs bort. Arrangören gav snabbt med sig. Från palestinskt håll fortsätter kritiken mot att starten ens går i landet. Froome – elefanten i rummet. Många blev förvånade när Chris Froome, fyrfaldig Tour de France-vinnare, valde att starta i Girot i år. Strax läckte dessutom uppgifter om att britten är under utredning för att under Spanien runt förra året ha haft för höga halter astmamedicin i kroppen. Samtidigt är hans lag, Team Sky, under stor press i Storbritannien med anklagelser om att överanvända mediciner. Astmasaken är inte avgjord än, och dopningsanklagelsen lär följa Froome och hela Girot som ett mörkt moln. Vägen som tar slut. Åtta kilometer grusväg kan bli några av de mest spännande på årets Giro. Colle delle Finestre är årets högsta topp, på 2.178 meters höjd, och innan åkarna når den tar asfalten slut. Men grusklättringen är bara ett av fyra berg på den 18:e etappen. När det vänder utför är det 70 kilometer kvar av dagens rutt, och klungan ska upp till Sestriere, sedan ner igen och uppför en gång till, till målet i Jafferau. Senast Girot var där, 2013, föll snö på cyklisterna.