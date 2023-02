Nordqvist avbryter saudiskt samarbete: ”Inte mått bra”

Fakta. Årets stortävlingar

Här är tävlingsdatumen för årets fem majors och Solheim Cup

20–23 april: The Chevron Championship, The Club at Carlton Woods, Texas.

22–25 juni: PGA-mästerskapet, Baltusrol, New Jersey.

6–9 juli: US Open, Pebble Beach, Kalifornien.

27–30 juli: Evian Championship, Evian-les-Bains, Frankrike.

10–13 augusti: British Open, Walton Heath, England.

22–24 september: Solheim Cup, Finca Cortesín, Spanien.