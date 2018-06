Norén hoppas på trendbrott i US Open: ”Jag har haft för stor respekt”

På torsdagen inleds US Open på Shinnecock Hills Golf på Long Island, New York.

Även om den tuffa majorn i USA inte varit Noréns favorittävling – fyra missade kvalgränser av fem möjliga – kan han luta sig mot en lyckad USA-satsning 2018.

Tidigt på säsongen var han nära att vinna sin första tävling på PGA-touren, men förlorade särspelet i Farmers Insurance Open i Kalifornien i slutet av januari mot Jason Day, Australien.

Dessutom finns två tredjeplatser på kontot och det är nog bara en tidsfråga innan han står som en vinnare även i USA.

– Jag är otroligt nöjd med att jag klarat saker som jag tidigare inte trodde jag skulle klara. Det gör mig stolt. Jag har alltid tyckt att USA-touren känts ganska jobbig. Jag har varit rädd för vissa slag, säger Alex Norén när DN träffar honom på Ullna GK norr om Stockholm under en spelledig vecka inför majortävlingen.

US Open blir en utmaning för Norén.

Banorna i USA är ofta betydligt svårare än de i Europa. US Open ställer höga krav på spelarna.

Alex Norén har haft svårt för de långa banorna, den tjocka ruffen och de stenhårda greenerna.

Han har spelat US Open fem gånger. Men han har bara klarat kvalgränsen en gång, 2011, och då delade han 51:a plats.

– Jag har haft för stor respekt för hur de satt upp banorna. Det har varit så annorlunda varje gång jag kommit från en tävling i Europa. Det har varit en chock och tagit upp så mycket energi att förstå banan på några inspelningsvarv, säger han.

Alex Norén laddar upp på Ullna inför årets andra majortävling. Foto: Carl Bredberg

Nu hoppas stockholmaren på ett trendbrott.

– Jag är otroligt nöjd att jag fått spela mer i USA den här säsongen och även förra året. Nu har jag lite mer vetskap om hur det kommer att se ut. Jag ska försöka ta vara på den erfarenhet jag har skaffat mig nu, säger Norén.

Han är nummer 16 på världsrankningen (en placering före Henrik Stenson), men har varit rankad som nummer åtta.

Bara för ett par år sedan var Norén en spelare kring hundrastrecket – med ojämna prestationer.

Vad är skillnaden mellan Alex Norén i dag jämfört med för några år sedan?

– Jag förstår bättre hur bra eller dålig jag är på vissa saker. Jag har blivit extremt intresserad av att se vad andra spelare gör och varför de gör det på vissa sätt, säger han och utvecklar:

– Tidigare kunde jag studera en golfsving. Nu har jag tittat på de 50 bästa spelarna genom tiderna och studerat dem extremt noga. När man spelar med någon av dem blir det rätt tydligt.

Jag är besatt av att kunna spela som Rory. Det är det som driver mig mer än att vara världsetta.

Norén tycker att nordirländaren Rory McIlroy är en spelare som sticker ut på touren.

– Jag spelade med Rory härom veckan. Han är den bästa spelaren i världen med driver ner till järnklubba nummer nio. Jag skulle kunna ”döda” för att spela golf på sättet han gör. Jag är besatt av att kunna spela som Rory. Det är det som driver mig mer än att vara världsetta, säger Norén.

Alex Norén ser det inte som ett primärt mål att klättra på världsrankningen.

– Jag har aldrig haft målsättningen att sätta upp placeringar på världsrankningen. Jag försöker lira spelet som jag skulle vilja spela det. I dagsläget tycker jag vissa slag är bra och andra är det inte. Jag vill ofta ha chansen i majors och på sättet jag vill spela.

Den svenska golfstjärnan har en hektisk period framför sig. Efter US Open den här veckan väntar bland annat British Open i juli på skotska Carnoustie.

Senare i höst väntar Ryder Cup – och i skrivande stund är Norén kvalificerad för den prestigefulla lagmatchen mellan Europa och USA som spelas 28–30 september på Le Golf National i Paris.

– Det skulle vara jättekul att få vara med. Men det är inte klart på långa vägar. Jag måste fortsätta att spela bra för att ha chansen, säger han.

Alex Norén har i många år tyckt det varit en självklarhet att komma hem och spela Nordea Masters.

Hur det blir 2018 på Hills Golf & Sport Club i Göteborg 16–19 augusti är inte bestämt.

Den svenska Europatourtävlingen ligger mitt i ett späckat USA-schema.

– Jag har inte tagit beslutet i den frågan. Jag kommer att lämna besked snart, säger Norén.

Henrik Stenson har tidigare tackat nej till Nordea Masters då tävlingen kolliderar med Wyndham Championship på PGA-touren där Stenson är titelhållare.

Alex Norén finslipar svingen. Foto: Carl Bredberg