Norén på rätt sida strecket efter lyft

Han ligger därmed på totalt fyra under par efter två rundor, på rätt sida om kvalgränsen som dras vid fyra under, och på en delad 68:e plats.

Slutspelat är det däremot för Jonas Blixt, trots att även han gick andra rundan på 67 slag. Men första omgången på 70 slag gjorde att totalscoren inte räckte till.

I ledningen återfinns fortsatt An Byeong-Hun, på totalt 13 under par. Bakom knappade amerikanen Brice Garnett in och skuggar nu sydkoreanen med ett slag bakom.

Tävlingen i Greensboro är den sista innan det penningstinna slutspelet (Fedex Cup) drar i gång. Dit kvalificerar sig bara de 125 främsta på Fedex-listan, en sorts rankning, och Blixt ligger för tillfället på 119:e plats, medan Alex Norén är rankad 125:a. De 125 högst rankade är även garanterade en plats på PGA-touren nästa säsong.