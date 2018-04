Norén ska få ett majorlyft via USA-satsningen

Herrarnas majorsäsong drar igång på torsdagen med US Masters på Augusta National i Georgia, USA. För Alex Norén är satsningen på majortävlingarna – där tre av fyra spelas på andra sidan Atlanten – den stora anledningen till att han under 2018 valde att kliva på USA-touren.

– Jag kände att jag inte kom så förberedd inför speciellt majortävlingar och WGC-tävlingar (världstouren). Alla USA-tourtävlingar är ganska lika med snabba och hårda greener. Det blir även strategiskt annorlunda jämfört med Europa, säger Alex Norén, som har vunnit nio gånger på Europatouren.

Han vill även bli van vid att vecka ut och vecka in spela med de som han ställs mot i majortävlingarna. Under de två första ronderna av Masters, som börjar på torsdagen, spelar Norén med trefaldige majorvinnaren Jordan Spieth och British Open-mästaren (2010) Louis Oosthuizen.

– Jag har spelat med dem lite under året och jag har träffat dem lite. Man blir lite mer van bara och kommer in i det mer. Det här är ju första gången jag har fått den underbara positionen att få spela på båda tourerna.

Du fick kortet till USA-touren efter din sjätteplats i British Open på Royal Birkdale i fjol. Hur mycket betydde det att du för första gången lyckades bra i en majortävling?

– Det betydde mycket, tycker jag. Jag spelade stabilt alla fyra dagarna och mitt spel höll. Det betyder mycket mentalt, säger Norén.

Under förra årets debut i US Masters missade Norén kvalgränsen med två slag. Då kände han att han kanske hade lite för stor respekt för banan.

– Det blir lite onödig respekt för greenerna kanske. Även om de är supertuffa övertänker man lite i stället för att spela som man alltid gör, säger han inför årets Masters, som blir svenskens 19:e majortävling i karriären.

Under förra sommaren var Norén rankad som nummer åtta i världen, men under vägen till topplaceringen i karriären kände han att många journalister i USA frågade om han verkligen var så bra som världsrankningen visade. Nu har han varit nära segern tre gånger på USA-touren under 2018 och har visat upp ett jämnt spel i övrigt.

Är det skönt att ha visat upp de här placeringarna?

– Ja, verkligen. Just att bara slippa höra det där. Sedan spelar det ingen roll om publiken vet vem jag är eller inte, säger han med ett leende. Fakta.Alex Norén Född: 12 juli 1982. Blev professionell golfare: 2005. Världsrankning: 15 (som bäst rankad åtta under sommaren 2017). Resultatrad på USA-touren och världstouren i år: 2–21–16–3–14–36–3. Främsta meriter: Nio segrar på Europatouren. Främsta majormeriter, US Masters: missad kvalgräns (2017). US Open: 51:a (2011). British Open: 6:a (2017). PGA-mästerskapet: 34:a (2011). Aktuell: Gör sin andra start i US Masters, som är årets första majortävling. Tävlingen avgörs på Augusta National den 5–8 april.