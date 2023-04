Norge kvitterade i matchens sista spark – Seger skadad

Sverige var på väg mot sin andra förlust på fem dagar, men två sena mål såg ut att ge seger i den sista planerade landskampen inför sommarens VM i Australien och Nya Zeeland.

Nathalie Björn nickade in kvitteringen i den 83:e minuten och inhopparen Olivia Schough ordnade segermålet på stopptid efter en fin soloraid.

Men just när tilläggstiden var på väg att ta slut slog Maanum till för andra gången och kvitterade till 3–3.

Efter den mindre lyckade insatsen i förlustmatchen mot Danmark på långfredagen ville förbundskapten Peter Gerhardsson ha mer positiva besked på Gamla Ullevi. Det fick han inledningsvis.

Sverige spelade med hög fart och passningsspelet var mer distinkt jämfört med senaste matchen. I defensiven stressade hemmalaget Norge högt upp i banan och det gav utdelning.

Efter en dryg kvart stal Fridolina Rolfö bollen halvvägs in på motståndarnas planhalva. Hon lurade bort Manchester United-spelaren Vilde Bøe Risa och fortsatte rakt in straffområdet., Uppvaktade av två norskor såg hon ut att tappa bollen, men i stället satte hon fram det långa benet och styrde bollen i mål bakom Aurora Mikalsen i det norska målet.

En på många sätt stark soloprestation av Barcelonaproffset.

Sju minuter senare hade Sverige nätkänning genom Rebecka Blomqvist igen efter ett snyggt anfall, men passningsläggaren Sofia Jakobsson vinkades korrekt av för offside.

Gerhardsson gjorde sju ändringar i startelvan jämfört med Danmarksmatchen. På mittfältet saknades åter Milanproffset Kosovare Asllani, som under landslagssamlingen på nytt fått känning av den ljumskskada som plågat henne sedan i fjol.

Målet vaktades av Jennifer Falk och hon gjorde en fin parad när det svenska försvaret blev bortkontrat och Emilie Haavi levererade ett vasst skott ur dålig vinkel.

Men det var Sverige som dominerade halvleken och Norge gjorde flera byten i paus samtidigt som man flyttade upp Bøe Rise högre upp i banan.

Det gav resultat. Redan fem minuter in på halvleken tog sig Bøe Risa fram på vänsterkanten och skickade in ett lågt inlägg. Framför målet störtade den tidigare Linköpingsspelaren Frida Leonhardssen Maanum fram och tryckte in kvitteringen.

På nytt fanns det frågetecken för det svenska försvarsspelet.

Tio minuter senare hade Norge vänt och det var inhopparna som gjorde det. Efter ett fint anfall slog Julie Blakstad ett perfekt inlägg på Karina Sæviks panna. Falk var utan chans.

Nu var det oro i de svenska leden. Caroline Seger kom in på mitten för att ta tag i spelet, men veteranen, som gjorde sin 235:e landskamp, blev inte långvarig på planen. Efter en närkamp satte hon sig ner och fick vård av det medicinska teamet innan hon strax efteråt utgick. Inhoppet blev bara tio minuter långt.

Goda råd vad dyra. Rolfö prickade ribban med ett mäktigt distansskott och Gerhardsson skickade in Stina Blackstenius, Johanna Rytting Kaneryd och Madelen Janogy för att få ännu mer fart på den svenska offensiven.

Det var en fast situation som låg bakom den svenska kvitteringen. Nathalie Björn nådde högst på Jonna Anderssons fint skruvade högerhörna och förlängde bollen med huvudet i nät.

Slutet blev dramatiskt med två mål på tilläggstid. Det sista berövade Sverige segern.