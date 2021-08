Norrköping tog tung seger i IFK-mötet

En match mellan två vacklande storlag där båda verkligen behövde en seger för att ta ett kliv mot att möjligen haka på toppstriden i nästa steg.

Men bara Norrköping lyckades – efter att ha försvarat sig igenom en tung Göteborgsanstormning i andra halvlek.

Blåvitt spelade betydligt bättre än i kraschen mot Varberg senast. Men det blev noll poäng igen.

Det var också ett speciellt tränarmöte – mellan de två tränare som har lyckats föra AIK till SM-titlar i fotboll under 2000-talet. De gamla guldtränarna Mikael Stahre (2009) och Rikard Norling (2018) försöker nu lyfta varsitt IFK-lag efter turbulens av olika slag.

– Det är speciellt att mötas. Han (Stahre) ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi var unga då det begav sig och vi började jobba ihop, säger Norling till Discovery plus.

Mikael Stahre kom fram i allsvenskan som assisterande tränare till Rikard Norling i AIK 2006. Och 2008 kallades Stahre tillbaka till Solnaklubben för att ersätta Norling som just fått sparken.

I augustisolen på Ullevi var det Norlings lag som skaffade ett starkt grepp tack vare några få exakt utförda attacker i djupled.

I 17:e minuten vände Samuel Adegbenro bort Gustav Svensson på mittfältet och Kristoffer Khazeni prickade en lurig genomskärande passning mellan hemmaförsvararna. Viktor Agardius kom löpande till vänster och chippade in bollen i bortre burgaveln.

2–0 i 34:e kom i en ännu snabbare kontrastöt. Alexander Fransson rullade fram till Carl Björk som undvek offsiden genom att vara på rätt sida mittlinjen. Blåvittbacken Alexander Jallow löpte ifatt men fick inte träff, utan Björk vred in bollen precis intill stolpen.

– Vi blir extremt hårt straffade. Att de är skickliga i vissa faser av spelet är självklart, men det är vi också. Det känns overkligt att vi släpper in två mål under de första 45 minuterna. Det känns som att vi är alldeles för bräckliga och sårbara, säger Stahre till Discovery plus.

IFK satsade hårt på uppspel mot sina stora starka och skickliga anfallare Marcus Berg och Kolbeinn Sigthórsson. Långbollarna och inläggen saknade ofta den sista finishen före paus.

Men i andra halvlek öste Göteborg på allt hårdare, fick sitt mittfält mer involverat och skapade fler och klarare lägen för sina tunga forwards.

Marcus Berg nicksköt 1–2 när han fick ett precist inlägg från Jallow i 56:e minuten.

Sedan följde en intensiv, aggressiv och kraftfull jakt på kvittering.

Tobias Sana dundrade en långfrispark i stolpen. Berg och framförallt Sigthórsson vann duell efter duell. Och de varierade med några finurliga skarvningar längs gräset.

Islänningen testade till och med en cykelspark. Men Norrköping hade försvarsmedel mot allt. Och ”Peking” har nu fyra poäng upp till tredjeplacerade AIK.

