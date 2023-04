Norrköpings succé – slog Djurgården: "Skönt"

Logga in

Redan efter sju minuter hade Norrköping gjort två mål.

Målskytt två gånger om: Wilma Leidhammar.

– Skönt att göra mål, speciellt efter straffmissen senast så det är en liten revansch för mig, säger Leidhammar i Viaplay.

Hemmalaget dominerade stora delar av den första halvleken men Djurgården lyckades hänga kvar – mycket tack vare en reducering av Tilde Lindwall.

Det märktes att Norrköping hade en tydlig spelidé – spelarna ska ta risker och spela sig ur svåra situationer.

Tredje målet var ett tydligt exempel.

Chelsie Dawber stormade fram via högerkanten och hittade till My Cato som stötte in 3–1 från nära håll.

Dif lyckades sedan väcka liv i matchen med ännu en reducering men kom aldrig närmare än så och Norrköping kunde säkra säsongens tredje seger.

Laget leder den damallsvenska tabellen med tio poäng. Hammarby, som har en match färre spelad, är tvåa med nio.