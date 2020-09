Norske superlöparens tränare om karantänen: ”Kriser kan få fram det bästa hos människor”

Leif Olav Alnes har inga problem att hitta orden när han pratar om friidrott. Men när Karsten Warholms 63-årige tränare mitt i vår intervju ska prata om tankarnas betydelse för att ta sig an oförutsedda situationer blir han tyst en stund innan han säger:

– Det är inställningen det handlar om. Som Henry Ford en gång sa: ”Whether you think you can or think you can’t — you’re probably right.”

När vi pratas vid har en knapp vecka passerat sedan Karsten Warholm på Stockholms stadion bara var nio hundradelar från Kevin Youngs 28 år gamla världsrekord.

Natten efter loppet sov han i den husvagn som han kopplade på bilen inför avresan till Sverige. Därefter gick han in i karantän i Oslo, precis som före avresan till Sverige.

– Jag försöker skydda både mig själv och alla omkring mig och vidta alla möjliga säkerhetsåtgärder. Jag vill gärna vara i framkant och visa att det är möjligt att bedriva idrott och samtidigt vara smittsäker, säger Karsten Warholm som direkt när han gick av Stadions löparbana drog på sig ett ljusblått munskydd.

En dryg vecka före tävlingarna i Stockholm tävlade Warholm i Monaco. Både Sverige och Monaco finns med bland de länder som norska myndigheter kräver tio dagars karantän efter hemkomst från.

Inför galan i Stockholm isolerade sig Warholm tillsammans med tränaren Leif Olav Alnes i en lägenhet i Oslo där han i källaren tränar på ett löpband. Efter hemkomsten återvände han dit.

– Det går bra, jag trivs där. Vi är väldigt kreativa när vi ska träna och det är jag van vid, det är så vi jobbar, säger Warholm.

– Mitt liv är karantän. Det är så jag lever i vanliga fall också så mitt liv är designat för hur världen ser ut nu.

Den senaste tiden har han inte bott ihop med sin tränare längre, men de extrema försiktighetsåtgärderna har fortsatt.

– Vi får träna, men vi tar det här väldigt allvarligt. Vi var extremt försiktiga när vi var i Sverige men var väldigt nöjda med upplägget där, säger Leif Olav Alnes.

– Vi har en lokal som vi kan träna ensamma i och att träna utomhus går också bra.

– Vi bor separerat från andra och gör tester löpande. Totalt har Karsten testats fyra gånger, varav en gång efter att vi var i Sverige. Det måste gå lite tid mellan testerna.

Leif Olav Alnes, Amalie Iuel och Karsten Warholm på Stockholms stadion efter loppet då Warholm snuddade vid världsrekordet. Foto: Joel Marklund/Bildbyårn

Hur är det då möjligt att vara i världsrekordform med tanke på det rådande världsläget?

– Säsongen är förstås färgad av situationen med corona, men samtidigt är det möjligt att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Det går inte att sluta andas bara för att förutsättningarna blir annorlunda, säger Alnes.

– Kriser har historiskt sett fått fram både det värsta och bästa ur människor. Lyckas man se det här som en möjlighet i stället för som ett hinder så kan man vinna mycket.

– Jag har tränat Karsten i fem år. Fokuset har hela tiden varit utveckling, inte snabba resultat. Med pandemin är det enda sportsliga som vi säkert vet att vi kan se fram emot träning. Den energin går att använda.

Karsten Warholm har under åren valt att inte ingå i en större träningsgrupp. I stället har han tränat tillsammans med Leif Olav Alnes två andra adepter, Amalie Iuel och Elizabeth Slettum.

Karsten Warholm eldar upp sig själv rejält inför starten av sina lopp. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Den som sett Warholm förbereda sig för ett lopp vet att han har en särskild rutin inför start då han vrålar och slår sig själv på armar, ben och bröstkorg.

– Han har gjort så länge nu. Det började när han tränade ihop med tjejer och mätte sina resultat mot sig själv. Han måste elda upp sig till en sådan nivå att det verkligen betyder något för honom när han springer. Sedan är det klart att det finns en risk för övertändning, men jag tycker att han visat att han kan hantera det, säger Alnes.

Karsten Warholm berättar själv hur han tänker inför start:

– Jag intalar alltid mig själv att vara en krigare när jag går ut på banan och nu blev jag belönad med en väldigt bra tid. Det var en viktig lektion för mig att förstå vikten av att alltid kämpa ända fram till mållinjen.

Warholm pratar om sitt lopp i Stockholm 23 augusti, tidernas näst snabbaste över 400 meter häck. Tiden blev 46,87. Det gällande världsrekordet satte amerikanen Kevin Young i Barcelona 1992, 46.78.

Den italienska friidrottssajten atleticalive.it har jämfört de båda loppen och klockat splittider häck för häck. Warholm är klart snabbare än Young från start och fram till den nionde av de tio häckarna, därefter går Young om.

Warholm slog i sitt lopp på Stadion i den sista häcken, men Young rev samma häck ännu grövre.

– Många säger att han startar för fort, men det säger inte jag. Jag säger att han avslutar för långsamt. Ska han slå rekordet måste han springa sista hundra snabbare. Det är precis en av de saker som vi tränar på, säger Alnes.

Hur kan du som tränare fortsätta utveckla en idrottare som nu är på så hög nivå?

– När du har använt alla metoder du har så har du inget mer att tillföra. Vi är glada över att det här inträffar under slutet av min karriär som friidrottstränare, att jag nu kan använda mig av all den erfarenhet jag skaffat mig under årets lopp. Vi har större möjligheter att lyckas tillsammans nu än vad vi hade haft om jag hade varit i början av min tränarkarriär, säger Alnes.

– Vi försöker att undvika de stora felen. Hård träning bryter ned din kropp, mat och sömn bygger upp den. Det är viktigt att hitta balansen.

Kevin Young sätter världsrekordet på 400 meter häck i OS-finalen i Barcelona 1992. Foto: TT

Klassen på 400 meter häck som gren är just nu högre än på länge.

– 400 meter häck verkar ha fått sin renässans. Det är en av de tuffaste grenarna just nu, med mig, Rai Benjamin, Abderrahman Samba, Kyron McMaster och flera andra. Vem vet vem som slår rekordet. Jag vet inte om det kommer att bli jag, men jag slåss alltid för att vara så bra som jag kan vara. Det är vad jag gjort under den här problematiska tiden och det betalar sig, säger Warholm.

Nu väntar tävlingen Golden Spike i Ostrava i Tjeckien tisdag kväll. 17 september är det dags för Diamond League i Rom och därefter avslutas troligtvis säsongen med norska mästerskapen på Askøy utanför Bergen 18-20 september. Arrangörerna i Norge har lovat att skapa ett tävlingsupplägg som gör att Warholm inte ska behöva tävla dagen efter loppet i Italien.

– Det har varit svårt att få ihop ett bra schema eftersom världen är galen nu, det är svårt att säga vad som händer nästa vecka eller veckan efter det. Tävlingar kan bli inställda, men jag är nöjd med vad jag har uppnått så här långt i år, säger Warholm.

Men du kommer att fortsätta träna för att kunna tävla?

– Ja, absolut, jag kommer aldrig att sluta träna. Jag älskar friidrott, jag älskar att vakna upp varje morgon och göra jobbet, det är mitt liv. Det är det jag lever för och förhoppningsvis kan jag fortsätta med det många år till.