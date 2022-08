Notoriskt otrogen och åtalad för misshandel – ikonen Ryan Giggs riskerar fängelse

Fredagen var den tionde dagen av rättegången, som kommer att fortsätta under nästa vecka. Dag efter dag har detaljer ur Ryan Giggs privatliv skärskådats.

Från att ha varit ett uppburet namn inom fotbollen försöker han nu försvara sig för att undvika att dömas till maxstraffet fem års fängelse.

Scenförändringen är total. Under fotbollskarriären var den offentliga bilden av Ryan Giggs en helt annan.

Med 13 Premier League-titlar och nästan 1 000 matcher för Manchester United har han rankats som en av ligans bästa genom tiderna.

Om Ryan Giggs inte hade varit walesare hade han säkerligen varit ett ännu större namn inom fotbollen. Giggs fick aldrig spela något stort mästerskap med Wales.

Men den vindsnabbe vänsterytterns meriter och 23 år långa karriär i Premier League talar sitt tydliga språk. Han har hyllats av supportrar och av samtida fotbollsstjärnor världen över.

”Den ende fotbollsspelare förutom Diego Maradona som fått mig att gråta”, sa en gång den italienske storspelaren Alessandro del Piero.

”Om han var fransman hade jag suttit på bänken”, hävdade Zinedine Zidane, en av de största mittfältarna genom tiderna.

”Gud, vad har jag just sett?”, utbrast lagkamraten Gary Neville när han för första gången såg Giggs spela.

Ryan Giggs debuterade i Manchester Uniteds a-lag redan som 17-åring och gjorde 963 matcher för Premier League-klubben. Foto: Jürgen Fromme/TT

Alex Ferguson, legendarisk manager i Manchester United som tog fram stjärnspelaren som tonåring, har inte bara hyllat spelaren Ryan Giggs utan även människan Giggs.

En gentleman som aldrig drog på sig ett rött kort under sin långa Premier League-karriär.

– Han är ett föredöme, både som fotbollsspelare och människa, sade Ferguson.

Det står i stark kontrast till den bild som framkommit under de två senaste veckorna i Manchester Crown Court, under rättegången som fått enorm uppmärksamhet i Storbritannien.

Ryan Giggs står åtalad för misshandel av sin tidigare flickvän Kate Greville och för tvångsmässigt kontrollerande beteende mot henne. Han har även erkänt att han varit notoriskt otrogen i sina förhållanden.

Vid sidan av planen fanns en mycket fulare och ondskefull sida av honom.

I november 2020 greps Giggs av polis i sitt hem i Worsley utanför Manchester, anklagad för att ha skallat Kate Greville och misshandlat hennes syster Emma. I samband med att systern försökte avstyra bråket ska Giggs ha armbågat henne i ansiktet.

Kate Greville hävdar att anledningen till skallningen var att hon var på väg att avsluta relationen och att samtidigt lägga fram bevis mot Giggs att han hade haft affärer med minst åtta olika kvinnor under deras relation.

Det var kulmen på tre år av systematisk psykisk och ibland fysisk misshandel, har Kate Greville sagt i rätten.

– På planen var han avgudad för sina färdigheter. Men vid sidan av planen fanns en mycket fulare och ondskefull sida av honom, sa åklagaren Peter Wright under den första rättegångsdagen.

Så har rättegångsdagarna fortsatt, med anklagelser, pikanta detaljer och avslöjanden.

I samband med en vistelse i Dubai ska Ryan Giggs ha släpat Kate Greville genom hotellrummet och sedan dumpat henne naken i korridoren.

Under en av rättegångsdagarna lästes några meddelanden upp som Giggs skickat till Greville. I ett stod det:

”Jag kommer att förfölja dig som en galning, och du vet hur bra jag är på det.”

I ett annat meddelande, då Giggs misstänkte att flickvännen var otrogen, stod det:

”Om du är det, då är det slut med dig.”

Kate Greville beskrev under den tredje rättegångsdagen hur livet blev ett rent helvete under covid-19-nedstängningen. Hon flyttade in hos fotbollsstjärnan i mars 2020. Hon påstår att hon blev en slav under alla hans behov.

Uppmärksamheten för rättegången i Manchester Crown Court är stor. Ryan Giggs nekar till alla anklagelser. Foto: Ryan Jenkinson/TT

Ryan Giggs nekar till alla anklagelser. Den misstänkta skallningen förklarade han så här:

– Det var som en dragkamp. Vi stod mittemot varandra och sen blev det aggressivare och aggressivare och sen slogs våra huvuden emot varandra, sade han.

På fredagen kallades också Alex Ferguson, 80, in som karaktärsvittne. På frågan om Giggs någon gång tappade fattningen under alla år, svarade han:

– Nej, han hade ett fantastiskt temperament. Jag använde ofta Ryan som exempel. Alla i laget såg honom som nummer ett.

Under den åttonde rättegångsdagen bröt Ryan Giggs ihop och berättade att natten i poliscellen var den värsta upplevelsen i hans liv.

Kate Greville, 37, säger att Giggs under relationen var som två olika människor, den gode och den onde.

I ett av många sms som lästs upp i rättssalen skriver Giggs att han ”älskar henne mer än alla Premier League-framträdanden, vilka var många”.

Giggs erkände i rätten att han varit otrogen i samtliga sina tidigare förhållanden. Men han hävdar att han aldrig brukat våld mot kvinnor.

2011 briserade en skandal när det avslöjades att Ryan Giggs under åtta år haft en affär med sin yngre bror Rhodris fru Natasha. Något som fick delar av familjen att ta avstånd från honom. Hans pappa Danny sade att han skämdes för honom och inte ens ville säga hans namn.

Nio år senare hävdade Rhodri Giggs att han inte känner något hat mot sin bror, men att han tycker synd om honom.

Som fotbollsspelare var Ryan Giggs ett unikum. Han spelade aldrig för något annat lag än Manchester United på seniornivå och gjorde 963 matcher för klubben mellan 1991 och 2014. Förutom 13 Premier League-titlar var walesaren med om att vinna Champions League två gånger och FA-cupen fyra gånger.

Ryan Giggs och Peter Schmeichel håller i bucklan efter Champions League-finalen 1999 och 2–1-segern mot Bayern München. Svensken Jesper Blomqvist spelade från start i finalen, men blev utbytt. Foto: Jürgen Fromme/TT

Han kunde lika gärna ha valt rivalen Manchester City, men Sir Alex Ferguson övertalade honom vid 14 års ålder om att bli röd i stället för blå.

Giggs debuterade i a-laget som 17-åring.

Han kom fram i den berömda ”Class of 92”, bland hemvävda United-stjärnor som David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville och Nicky Butt.

– ”Giggsy” var som en balettdansör. Jag har aldrig sett en så bra ung spelare, och då har jag ändå sett ”Busby babes”, har dåvarande ungdomstränaren Eric Harrison sagt och syftade på Uniteds unga stjärnlag på 50-talet.

Ryan Giggs och managern Alex Ferguson. Foto: TT

Alex Ferguson var beskyddande mot Giggs och lät honom inte bli intervjuad förrän vid 20 års ålder. Men Giggs nådde snart popstjärnestatus och hade redan 1994 sin egen tv-show ”Ryan Giggs' soccer skills”.

Inte sedan George Bests dagar hade någon nått en stjärnglans likt Giggs. Och det sägs att han var Beckham innan David Beckham hade hunnit debutera i a-laget, alltså en stjärna långt bortom det gröna gräset.

Giggs brukar ligga överst i olika omröstningar om vem som är Uniteds störste spelare genom tiderna, i konkurrens med bland andra Bobby Charlton, George Best, David Beckham och Paul Scholes.

Ett klassiskt mål är från semifinalen i FA-cupen mot Arsenal 1999. På tilläggstid, när United hade en spelare utvisad, drev han från egen planhalva förbi fyra motståndare och dunkade upp bollen i nättaket.

Under sin sista säsong som spelare 2014 fick han hoppa in som manager under fyra matcher efter att David Moyes fått sparken.

Han var sedan assisterande tränare i Manchester United fram till 2016. 2018 blev han förbundskapten för Wales, men redan 2020 tog han en paus från uppdraget på grund av anklagelserna och i juni 2022 lämnade han jobbet definitivt.

Nu är frågan hur framtiden ser ut för fotbollsikonen Ryan Giggs.

Rättegången i Manchester Crown Court går in i sitt slutskede. Om Giggs fälls riskerar han upp till fem års fängelse.

Källor: The Guardian, BBC