Nu blir världens bästa amatör proffs

Frida Kinhult har en lysande amatörkarriär bakom sig och var världsetta i totalt sju veckor 2019.

Förra året bestämde hon sig för att avsluta studierna på college för att satsa på golfen och bli proffs.

Hon misslyckades att kvala in på LPGA-touren och får i stället börja på Symetra-touren, underkategorin till den stora damtouren i USA.

På torsdag inleder hon sin första tävling Florida Natural Charity Classic i Winter Haven. Totalt blir det ett 20-tal tävlingar i USA. Hon kommer under året att spela alla tävlingar utom två. Nervös inför premiären är hon inte.

– Jag gillar när det är lite extra påslag och nervositet är ofta ett bra tecken på att man bryr sig, att man vill något och att fokus är på rätt plats, säger Frida Kinhult.

Vad har du satt upp för mål i din debut?

– Jag har en del statistikmål som täcker hela året som då inkluderar varje tävlingsvarv. Sedan lite mentala grejer inför första tävlingen då det är en ny arena för mig. Vill inte att det ska påverka mig utan hålla mig till mina rutiner.

Frida Kinhult började spela golf på Skaftö GK i Bohuslän. Pappa Mikael är hennes tränare. Storebror Marcus är etablerad på Europatouren och har vunnit en tävling som proffs, British Masters 2019.

– Vi lär av varandra och kan sparra varann i alla lägen. Det han lärt sig av sin resa kan jag ju såklart ha nytta av nu när jag tar liknande steg i mitt liv. Våra vägar ut på touren ser inte helt lika ut, men ändå kan man alltid hjälpa varandra.

”Jag gillar när det är lite extra påslag och nervositet är ofta ett bra tecken på att man bryr sig”, säger Frida Kinhult inför proffsdebuten. Foto: Göran Söderqvist

Hur är det att ha pappa som tränare?

– Min pappa är min pappa och min tränare är min tränare. Vi kan ha familjekonversationer hemma men när vi går till rangen är det jobb, arbete och fokus. Åt det hållet är vi ganska bra på att skilja de två olika situationerna.

Vad blir skillnaden att spela som proffs jämfört med att göra det som amatör?

– Flygbiljetten blir inte bokad av sig själv och det kommer inget CSN på kontot och jag slipper 25 timmars skolarbete varje vecka. Skämt å sido – det ska bli väldigt skönt att ”slippa” skoldelen och kunna göra golfen till hundra procent.

– Golfdelen är ju i princip densamma förutom att jag kan få både rankningspoäng och pengar nu i stället för bara poäng.

Vilka har du med dig på första tävlingen som stöttar?

– Jag åker faktiskt helt själv på första tävlingen. Ska bli intressant och se hur kroppen och hjärnan reagerar på denna nya situation och plats i livet. Jag tror ju att jag förberett mig bra, men man vet ju aldrig när det väl kommer till kritan.

Vad har du för målsättning 2020?

– LPGA-touren är mitt största mål för året. Plan A är via topp 10 på Symetra-touren och plan B får då bli via kvalet. Sen även en del resultatmål, exempelvis att ha 12 tävlingsscorer på –4 eller bättre under året, vinna två tävlingar. Jag älskar mål och drivs något enormt av sådant. Det ska kittlas men finnas en tro på att det kan vara nåbart.

Symetra-touren innebär en hel del resande, hur tror du det kommer att bli?

– Det kommer att vara ett resväskeliv som jag inte är helt van med. På college var man allt iväg en del, men vi hann alltid hem och tvätta kläderna mellan tävlingarna. Nu blir det att leta upp hotellets tvättmaskin och utnyttja den funktionen. Man lär sig med åren säger dom ju, så jag litar på det. De ska bli lärorikt och kul att stå på två egna ben och lite mer styra över sitt eget liv. Mycket resa, hotell, bilande, flygplatser, borsta tänderna på planet. Men det är en del av det charmiga tourlivet antar jag och på något vis ser jag fram emot det.

Kommer vi att få se dig spela någon tävling i Sverige eller Europa i sommar?

– Jag har valt att ge Symetra-touren hundra procent och kommer därför inte lämna USA i sommar. Vill ge topp 10 för LPGA en så god chans som möjligt och då känns det dumt att inte spela så mycket som möjligt.

Känner du de andra svenskorna på touren eller har du andra kompisar därute, det kan bli ensamt att ligga ute länge på touren annars?

– Det kan absolut bli ensamt, man tävlar ju trots allt i en individuell sport. Men har man gett sig in i leken får man leken tåla. Det här är ju vad jag vill göra just nu och därför kör jag. Jag har en del kompisar där ute också som man kan spela in med, käka middagar och så vidare. Inget jag ser som ett problem, det finns bara möjligheter.

Du är född 1999, samma årgång som stavhopparen Armand Duplantis, fotbollsproffset Alexander Isak och längdskidåkaren Frida Karlsson. Det har gått bra för dem. Hur tänker du kring det?

– Haha, jag har hört detta förr faktiskt. Vi får helt enkelt hoppas på att det är en bra generation som är på gång. Årtal i sig borde ju inte ha nån speciell påverkan, men vem vet. Hoppas följa deras fotspår med nya världsrekord i framtiden.

Vad betyder Sverige för dig?

– Hem ett, två eller tre. Jag vet faktiskt inte. Jag är hemma nu i USA, jag åker hem till vårt ställe i Spanien och jag var hemma på jul i Sverige. Lite vilsen i var mitt hem är, men jag växte ändå upp på västkusten och såklart ger Sverige mig bra vibbar, i alla fall sommartid. Det är där jag utvecklats som både golfare och människa. Jag hoppas kunna spela för Sverige nu även som proffs. Ett OS med brorsan (Marcus) i framtiden lockar såklart…