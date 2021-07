Nu byggs landslaget om inför VM-kvalet

En generationsväxling är på gång i Sveriges fotbollslandslag och nya spelare ska ta större plats. 26 stycken spelare ska tas ut till VM-kvalet i höst.

Ett mer framåtlutat lag än tidigare är att vänta för Sverige. Med fler yngre förmågor - men samma spelfilosofi.

På grund av coronafall under EM-förberedelserna valde förbundskaptenen Janne Andersson att plocka in sex spelare i en ”reserv-bubbla” som tränade på egen hand i Göteborg. Dessa var Jacob Rinne (målvakt), Mattias Johansson (högerback), Joakim Nilsson (mittback), Niklas Hult (vänsterback), Jesper Karlsson (yttermittfältare/anfallare) och Isaac Kiese Thelin (anfallare).

Flera erfarna spelare har valt att tacka för sig. Andreas Granqvist, Marcus Berg och Mikael Lustig har alla valt att lägga skorna på hyllan vad gäller landslagskarriären. Men även Gustav Svensson och Sebastian Larsson är osäkra på fortsatt spel. Det gör att det skapas hål för Sverige att fylla på olika positioner.

Vilka ska ersätta de pensionerade spelarna i landslaget? Sverige återupptar VM-kvalet mot Spanien den 2 september på Friends Arena.

Här listar vi spelare som kan fylla luckan för de pensionerade spelarna i Sveriges trupp:

MITTBACK

Carl Starfelt, Rubin Kazan.

Har gjort det bra i Ryssland sedan han kom från IFK Göteborg juli 2019. Celtic har ryktats visa intresse för mittbackens tjänster.

Sveriges Carl Starfelt kontrollerar bollen i en träningslandskamp mot Danmark i november förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld.

Från Elfsborg gick 27-åringen för att testa lyckan i 2. Bundesliga i Tyskland. Där blev det en snabb uppflyttning till högsta ligan - där han fått bra med speltid. 25 matcher blev det under debutsäsong i Bundesliga, en bra erfarenhet att ta med sig till landslaget.

Arminia Bielefelds Joakim Nilsson i en duell med Borussia Dortmunds Julian Brandt i Bundesliga förra säsongen. Foto: Friso Gentsch/TT

HÖGERBACK

Emil Krafth, Newcastle United.

Har fått spela här och där, och länge varit nummer två i ordningen på högerbacken. Nu öppnas det en lucka - efter Mikael Lustigs pensionering i landslaget - för 26-åringen. En plats i Sveriges startelva står nu öppen. Spelade 16 matcher för Newcastle i Premier League förra säsongen.

Sveriges Emil Krafth besviken efter förlusten mot Ukraina i EM-åttondelsfinalen. Foto: Paul Greenwood/BPI/Shutterstock

Emil Holm, Sönderjyske.

Gick till Danmark i januari och har gjort succé sedan han anlände från IFK Göteborg. Stor, stark och löpvillig högerback som kan spela på flera positioner i backlinjen och på mittfältet. Startar oftast för Sveriges U21 och ryktats till större klubbar i större ligor.

Emil Holm i Sveriges U21 i EM-kvalmötet mot Luxemburg i början av juni. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Mattias Johansson, Legia Warszawa.

Har spelat utomlands i flera olika länder och samlat på sig värdefull erfarenhet. Nu spelar han i en av Polens bästa fotbollsklubbar, Legia Warszawa. och även få chansen att spela med laget i Europa. 29-åringen från Jönköping kommer säkerligen vara en av de mest intressanta spelarna att ersätta Lustig i landslaget.

Sveriges Mattias Johansson under en träning i landslaget. Foto: Erik Simander/TT

ANFALLARE

Anthony Elanga, Manchester United.

Har startat en match och hoppat in i en i Premier League. Att få speltid i Manchester United bör vara ett skäl till att vara med i diskussionerna. 19-åringen - född i Malmö - är före detta Malmö FF-spelaren Joseph Elangas son och har spelat i England sedan 2014. Var med i Sveriges U21-landslag under våren och imponerade med sin teknik och fart.

Sveriges Anthony Elanga med bollen under en U21-landskamp mellan Sverige och Finland på Falcon Alkoholfri Arena. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht.

Var på lån till turkiska Kasimpasa förra säsongen, övertygade 9 mål på 21 matcher och gjorde ett starkt avtryck. Nu är han tillbaka i Belgien för spel med Anderlecht. En av flera som kallades in som reserv för att träna i en egen ”EM-bubbla”. Var snubblande nära att komma med i EM-truppen.

Sveriges Isaac Kiese Thelin under en träning i samband med fotbollslandslagets EM-samling i Göteborg. Foto: Erik Simander/TT

Jordan Larsson, Spartak Moskva.

Högaborgsonen har gjort succé i Ryssland med 15 mål och fem assist förra säsongen i Spartak Moskva. Har visat att han är med och konkurrerar om en startplats i landslaget. 23-åringen var med i EM-truppen men fick inte hoppa in i någon match.

Jordan Larsson i Spartak Moskva driver bollen från CSKA Moskvas Chidera Ejuke i en match i ryska ligan. Foto: Tass/TT

John Guidetti, Alavés.

Har fått begränsat med speltid under flera år. Kan han ta sig tillbaka? Under förra säsongen spelade den svenske anfallaren endast 10 matcher i La Liga och gjorde ett mål. Med mer spel i sitt klubblag kan 29-åringen möjligtvis ta tillbaka sin plats i landslaget.

Alavés John Guidetti till vänster under en match i La Liga i april förra säsongen. Foto: Xisco Navarro/SOPA Images/Shutterstock

Sebastian Andersson, FC Köln.

Anfallaren led av ett krånglande knä under stora delar av vårsäsongen, något han behövde bygga upp under sommaren. 29-åringen tränade inte fullt på hela säsongen och var halvskadad länge. Därför föll valet på andra för Janne Andersson under EM. Har varit med i landslaget tidigare och vet hur det fungerar.

FC Kölns Sebastian Andersson försöker ta sig förbi Holstein Kiels målvakt Ioannis Gelios i nedflyttningskvalmatchen till 2. Bundeliga i maj. Foto: Carmen Jaspersen

Zlatan Ibrahimovic, AC Milan.

Med ett år kvar på kontraktet med AC Milan ska han spela i Serie A nästa säsong också. Efter den sena skadan i våras fick 39-åringen stå vid sidan av under EM, men det hindrar inte honom från att vara med i landslaget i fortsättningen. Janne Andersson har inte stängt dörren för fortsatt spel – och det har inte Ibrahimovic heller gjort. Bildade anfallspar tillsammans med Alexander Isak i landslaget i våras.

Zlatan Ibrahimovic i AC Milan under en match i Serie A mot Juventus. Foto: Marco Canoniero/Shutterstock