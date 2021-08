Nu drar ligorna snart igång – flera svenska OS-finalister har bytt klubb

Amanda Ilestedt, Paris Saint-Germain

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

I sommar gjorde Amanda Ilestedt övergången från tyska Bayern München till den franska mästarklubben Paris Saint-Germain efter att hennes kontrakt gått ut. Det blev fyra framgångsrika år i Tyskland innan 28-åringen nu ska på ett nytt äventyr.

Paris Saint-Germain börjar spela den 29 augusti klockan 12.55 mot Fleury 91.



Anna Anvegård, Everton

Foto: Adam Ihse/TT

Den första svenskan av tre att ansluta till Everton under sommaren till nästa säsong var Anna Anvegård. 24-åringen skrev på ett tvåårskontrakt i juli och därmed sin första säsong utomlands. Tidigare har hon representerat Växjö DFF och FC Rosengård.

Everton börjar säsongen den 4 september klockan 14.30 mot Manchester City på bortaplan.



Caroline Seger, FC Rosengård

Foto: Mia Eriksson/TT

FC Rosengårds trotjänare Caroline Seger gjorde allt i sin makt för att ta det där åtråvärda OS-guldet i sommar, men sköt den avgörande straffen över ribban. Men 36-åringen fortsätter i landslaget. Hennes kontrakt med Malmöklubben går ut vid årsskiftet.

FC Rosengård leder just nu damallsvenskan efter 14 spelade matcher.



Emma Kullberg, BK Häcken

Foto: Jonas Ekströmer/TT

BK Häcken-försvararen Emma Kullberg hoppade in i Sveriges matcher under OS och gjorde en stabil insats. 29-åringen spelar till vardags i guldjagande BK Häcken och ser inte ut att röra på sig till en annan klubb under sommaren.

BK Häcken ligger tvåa i damallsvenskan efter Rosengård.



Filippa Angeldal, BK Häcken

Foto: Mutsu Kawamori/TT

Filippa Angeldal gjorde ett bra OS och kan vara en som tar klivet ut till en annan europeisk klubb. Innermittfältaren startade i OS-finalen och har gjort fina prestationer i BK Häcken under året. FC Barcelona ryktades under sommaren vilja knyta till sig 24-åringen. Hennes kontrakt går ut vid årsskiftet.



Fridolina Rolfö, FC Barcelona

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Med ett bra OS i ryggen samt nyligen påskrivet kontrakt med den spanska storklubben FC Barcelona ser det fortsatt väldigt lovande ut för Fridolina Rolfö. 27-åringen var en av dem som var mest bidragande till OS-silvret i somras, och ska testa på den spanska ligan för första gången i höst.

FC Barcelona börjar spela 4 september klockan 12.00 mot Granadilla Tenerife.



Jonna Andersson, Chelsea

Foto: David Klein/TT

Jonna Andersson spelar sedan sommaren 2018 i engelska Chelsea. 28-åringen fick agera inhoppare under OS och var bra när hon fick chansen. Kontraktet med den engelska storklubben sträcker sig till nästa sommar och hon väntas fullfölja det.

Chelsea börjar spela sin säsong den 5 september 13.30 borta mot Arsenal.



Hanna Bennison, Everton

Foto: Peter Sonander/TT

Förutom OS-silvret har Hanna Bennison gjort avtryck i damallsvenskan med Rosengård, och har även rankats som världens största talang av fotbollssajten Goal. I dagarna blev 18-åringen klar för Everton för en rekordsumma och blir därmed den tredje svenskan i den engelska klubben. Bennison skrev på ett fyraårskontrakt och gör Anna Anvegård och Nathalie Björn sällskap.



Hanna Glas, Bayern München

Foto: Mia Eriksson/TT

Den svenska högerbacken Hanna Glas formligen dundrade fram på sin kant under OS och kommer med en bra form till nästa säsong. 28-åringen har varit i sin nuvarande klubb, tyska Bayern München, sedan sommaren 2020. Hennes kontrakt sträcker sig till 2023.

Bayern München går in i Frauen-Bundesliga lördagen den 4 september klockan 13.00 mot Sand.



Hedvig Lindahl, Atlético Madrid

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Sedan sommaren 2020 har Sveriges bästa målvakt Hedvig Lindahl stått i Atlético Madrid. 38-åringen var även otroligt bra under OS, och räddade bland annat två straffar i straffläggningen i finalen. Dessförinnan har hon spelat i Chelsea och Wolfsburg. Kontraktet med den spanska storklubben sträcker sig till nästa sommar.

Atlético Madrid börjar spela den 5 september mot Rayo Vallecano.



Jennifer Falk, BK Häcken

Foto: Peter Sonander/TT

Sveriges andremålvakt Jennifer Falk står vanligtvis i BK Häcken sedan 2016, ett lag som kämpar om förstaplatsen i damallsvenskan. 28-åringen har tidigare bland annat spelat för Jitex BK. För närvarande är hon inte aktuell för en flytt någon annanstans.



Julia Roddar, Washington Spirit

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Trots stor konkurrens av Hanna Glas fick Julia Roddar en del speltid under OS. Den flexibla högerbacken startade mot Nya Zeeland och hoppade in i öppningsmatchen mot USA. 29-åringen väntas stanna i sin klubb Washington Spirit, dit hon värvades så sent som i januari i år.

Washington Spirit har spelat 15 matcher av 24 och ligger för närvarande på tredje plats på 22 poäng, tio under ligaettan Portland Thorns.



Kosovare Asllani, Real Madrid

Foto: Christine Olsson/TT

Inför säsongen 2019/20 gick Kosovare Asllani till Real Madrid Femenino från Linköpings FC. Tidigare i hennes framgångsrika karriär har 32-åringen spelat i Manchester City och Paris Saint-Germain. Nu, två år senare, är hon fortsatt kvar i den spanska huvudstaden. Så sent som för ungefär en och en halv månad sedan skrev hon nytt kontrakt med Real Madrid till sommaren 2022.

Real Madrid drar igång säsongen den 5 september mot Levante borta.



Lina Hurtig, Juventus

Foto: Jack Gruber/TT

Lina Hurtig agerade inhoppare för Sverige under OS och skapade oreda i motståndarförsvaren gång på gång. Den 25-åriga yttermittfältaren spelar sedan 2020 i Juventus och ser ut att stanna till minst sommaren 2022 då hennes kontrakt går ut.

Juventus drar igång säsongen den 28 augusti mot Pomigliano.



Madelen Janogy, Hammarby

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Hammarbyspelaren hoppade in i flera matcher och gjorde en stark insats under OS och startade även mot Nya Zeeland i gruppspelet. 25-åriga anfallaren har haft en bra tid i damallsvenskan sedan hon återvände i januari och gjort nio mål på 15 matcher.

Janogy har ett och ett halvt år kvar på sitt kontrakt och ser ut att stanna i Stockholmsklubben.



Magdalena Eriksson, Chelsea

Foto: Mia Eriksson/TT

Sedan 2017 har backen spelat i engelska klubben Chelsea och varit cementerad i det svenska landslaget. Innan dess hade hon representerat Hammarby, Djurgården och Linköpings FC. 27-åringen väntas stanna i London.



Nathalie Björn, Everton

Foto: Christine Olsson/TT

Nathalie Björn är en annan svensk som spelar i engelska Everton till hösten. Den 24-åriga mittbacken har under tre säsonger varit en av de allra bästa i FC Rosengård och spås en ljus framtid.

Björn var även ett av de stora utropstecknen i Sverige under OS.



Rebecka Blomqvist, Wolfsburg

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Trots dåligt med speltid under resten av OS fick Rebecka Blomqvist starta tillsammans med Anna Anvegård på anfallet mot Nya Zeeland. 24-åringen gick till tyska Wolfsburg från Kopparbergs/Göteborg FC (nu BK Häcken) i januari i år där hon har kontrakt till sommaren 2023.

Wolfsburg premiärspelar mot Turbine Potsdam den 28 augusti klockan 13.00.



Olivia Schough, FC Rosengård

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Olivia Schough spelar sedan i januari 2021 i FC Rosengård och har spelat 21 matcher och gjort tio mål. Under OS var hon först och främst inhoppare i matcher och var en frisk fläkt. Schough har kontrakt med Malmöklubben till december 2022 och ser inte ut att flytta på sig i sommar.



Stina Blackstenius, BK Häcken

Foto: Pontus Lundahl/TT

Stina Blackstenius var i en otrolig målform under OS och gjorde fem mål. 25-åringen spelar just nu i BK Häcken.

2017–2019 spelade hon i franska Montpellier. Det återstår att se om Blackstenius går vidare till någon annan europeisk storklubb innan sommaren är slut.



Sofia Jakobsson, Bayern München

Foto: Ricardo Larreina/TT

Sofia Jakobsson gjorde ett väldigt starkt OS. Tillsammans med sin anfallspartner Blackstenius rev hon upp stora hål i motståndarnas försvar och var sånär att föra Sverige till guldet. Under sommaren gjorde 31-åringen flytten från spanska Real Madrid till tyska Bayern München.

Senast 2014 spelade Jakobsson en säsong i Tyskland och i BV Cloppenburg. Hennes nya avtal sträcker sig till sommaren 2023.



Zecira Musovic, Chelsea

Foto: TT

Sedan i januari i år huserar Zecira Musovic i Chelsea efter att ha lämnat dåvarande ligatvåan FC Rosengård. I den engelska storklubben har hon fått stå två matcher än så länge. Musovic fick stå åt sidan under sommarens OS för Jennifer Falk och suveräne Hedvig Lindahl. Den 25-årige målvakten har kontrakt till och med sommaren 2023 och väntas stanna.