Nu fungerar Nordeas nätbank igen

Inloggningsproblemen för mobilbanken och den nya nätbanken började under förmiddagen och störningarna kom olägligt med tanke på att det är avlöningsdag för de allra flesta.

– Ja, det är olyckligt och det beklagar vi självklart, säger Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation på Nordea i Sverige.

Vid 17-tiden fungerade den nya nätbanken, däremot gick det fortfarande inte att logga in på mobilbanken via bank-id, men under kvällen blev även det löst.

Hur många som verkligen kan logga in på Nordeas mobilbank utan mobilt bank-id kan Kellberg inte svara på.

– Jag har tyvärr ingen siffra på det. Men det är ju tre alternativa sätt som finns.

Hur många kan använda de alternativa sätten?

– Jag är osäker på om vi har den statistiken. Det är något som man installerar själv, så det kan vara så att den statistiken är svår att få fram, svarar Afroditi Kellberg.