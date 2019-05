Nu snackas det basket igen i Södertälje – finalerna flyttar in i Scaniarinken

Att säga att det råder basketfeber i Södertälje kanske är att ta i. Men att flytta matchserien till en större arena höjer onekligen pulsen. Det snackas basket i Södertälje.

Det är 14 år sedan Södertälje senast spelade i Scaniarinken, då man mötte Sundsvall och säkrade klubbens sjunde SM-titel.

Och man spelade där redan i slutet av 1970-talet, då den första av klubbens hittills elva SM-titlar bärgades.

Nu ansågs tiden mogen att höja basketribban i Södertälje igen, och ge finalen en extra inramning. Inkråmet från Täljehallen, med bland annat alla mästarflaggorna, pryder hela ena kortsidan.

I omklädningsrummet är det bara platserna med namnen Anders Eldebrink, ”Stisse” Johansson och Glenn Johansson som lämnats ifred. Övriga har försetts med basketspelarnas namnskyltar.

Beslutet att spela på Scaniarinken togs i måndags. Isen var redan borta, efter Södertälje SK:s mindre lyckade säsong i hockeyallsvenskan. Och SSK som driver verksamheten i Scaniarinken ställde sig positivt. Beredde plats för basketgänget i SSK:s omklädningsrum och servade med alla praktiska detaljer.

Sedan gick allt i rekordfart. Golvet och korgarna, som ägs av Basketförbundet, hämtades från en lagerlokal utanför Uppsala. Och redan på onsdagskvällen var allt på plats.

Några av spelarna hörde redan den kvällen av sig till Atena Gerontidou, som är team manager både för herr- och damlaget. De ville in i Scaniarinken, testa golvet och skjuta in sig.

Atena Gerontidou är en av de viktigaste kuggarna i Södertäljes verksamhet. Hon har minst ett finger med i all planering. Hon brinner för sitt jobb.

– Ja, verkligen. Och allt blir så mycket lättare och roligare när man märket att alla i klubben vill hjälpa till, säger hon.

Hur mycket har du jobbat sedan ni beslutade att spela i Scaniarinken?

– Massor. Jag har varit helt slut när jag kommit hem på kvällarna. Men jag tar gärna det här slitet, alla dagar i veckan, nu när det handlar om SM-final.

Atena Gerontidou kombinerar tjänsten i Södertälje med motsvarande jobb för både herr- och damlandslaget. Hon är med landslagen under samtliga samlingar och på turneringar. Det innebär att hon under åren skaffat sig en bred internationell erfarenhet, vilket Södertälje nu kan dra nytta av.

– Jag började som volontär i 08 Stockholm 1998, anställdes 1999. Började jobba med herrlandslaget 2003, och 2012 tyckte landslagschefen Jonte Karlsson att jag skulle vara team manager även för damerna. Och så blev det.

– Det är mycket jobb, men otroligt kul, och jag får uppleva så enormt mycket.

Atena Gerontidou är en av Södertäljes tyngsta värvningar på senare år. En person som hela tiden ser till att få saker ur händerna, vilket är inte minst viktigt när finalmatcherna flyttas till ny arena med kort varsel.

Namnskyltarna i omklädningsrummet är bara en av detaljerna som Atena Gerontidou fixat med kort varsel. Allt för att ge spelarna en extra skjuts.

Under torsdagen var det mycket förberedelser. Spelarna hade skotträning i Scaniarinken för att hitta känslan. Att befinna sig på det nya golvet, jämfört med att spela i Täljehallen, innebar dessutom ingen förändring för några av dem eftersom de som spelat på samma golv med landslaget, när det varit utlagt på Hovet i Stockholm.

På kansliet skötte Agena Gerontidou och övriga anställda alla praktiska förberedelser. Hur många flaggor skulle hissas utanför Scaniarinken? Hur skulle biljetterna fördelas? Fungerade allt enligt planen inne på arenan?

Scaniarinken tar cirka 6 500 åskådare. Södertälje räknar med minst 3 000 åskådare, vilket är 50 procent över kapaciteten i Täljehallen. För att ge så många unga som möjligt en chans att se fredagens final har klubben tecknat sponsoravtal med ett antal företag, vilket innebär att personer under 18 år får gå in gratis. Sponsorerna garanterar att biljettpriserna, som är 100 kronor per person, täcks.

Hur mycket dyrare är det att flytta matchen till Scaniarinken?

– I runda tal handlar det om cirka 200 000 kronor. Men med ökad publik ska det gå att få runt, och dessutom ser vi det som en investering för framtiden, säger Södertäljes ordförande Per-Olof Fahlander.

Efter torsdagsförmiddagens skotträning åt spelarna gemensam lunch nära Scaniarinken. De vilade sedan några timmar innan de gick på nästa träningspass, då detaljerna skulle finslipas.

Coachduon Ludwig Degernäs och Bernat Elias ägnade sig efter lunch åt att kolla de sista videoklippen. De sista pusselbitarna skulle läggas.

– Det är en härlig känsla att få spela finalerna i en stor arena, säger Ludwig Degernäs, samtidigt som hans blick vandrar runt inne på Scaniarinken.

– Det är bra för klubben och viktigt för svensk basket att vi tar det här initiativet.

Hur ser du på Borås som finalmotståndare?

– Tufft lag att möta. De har tre amerikaner som är riktigt bra. Men vår styrka är att vi inte är beroende av enskilda spelare, utan vi är ett lag, vi roterar på åtta spelare.

– Sedan handlar det om att vi mentalt och fysiskt orkar genomföra finalserien med aggressivitet och intensitet. Samtidigt som vi ska njuta av att vi spelar en finalserie. För det är inte alla förunnat att få den här möjligheten.

Är truppen intakt?

– Ja, sånär som på guarden Valter Lindström, som är långtidsskadad. Men i hans ställe hade vi tur att få in Jonathan Person innan transferfönstret stängde i februari, säger Degernäs.

Jonathan Person är en landslagsmeriterad spelare som hämtades från rumänska Pitesti.

– Det känns oerhört inspirerande att spela i en stor arena, säger han.

Vad blir viktigt mot Borås?

– Att vi agerar som ett lag. Och att vi håller hyfsad koll på Nimrod Hilliard, som lär göra 20 poäng oavsett hur bra vi försvarar mot honom.

Coach Degernäs flikar in att Nimrod Hilliard är en klasspelare.

– Om han gör 20 poäng i matchen gäller det att han gör det med dålig skottprocent, och med många turnovers. För gör han 20 poäng med hög procent och med tio assist, då är vi illa ute.

33-årige Martin Pahlmblad står för rutinen i laget. Han har redan tre SM-titlar, två med Södertälje och en med Solna. Han tror stenhårt på en fjärde titel.

– Vi vann tre av fyra möten med Borås i grundserien. Så det är bara att fortsätta på den vägen.