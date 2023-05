Nu startar världens farligaste lopp: ”Rekommenderar ingen att köra det”

Logga in

Mitt i Irländska sjön, fem landmil från både England och Irland, ligger Isle of Man. Till ytan ungefär som Bornholm och till stor del självstyrande.

Under två försommarveckor förvandlas den lite sömniga ön till en festival för motorälskare. Isle of Man TT (Tourist Trophy) har avgjorts sedan 1907.

Det sex mil långa loppet körs på vanliga landsvägar och genom städer. De bästa gör det med en topphastighet på över 300 km/h, men marginalerna för misstag är små.

– Jag vågar säga att det är det häftigaste man kan göra inom motorsporten, säger Björn Gunnarsson, som jobbar som mc-polis i Stenungsund.

Björn Gunnarsson höll en snitthastighet på 198,72 km/h i sitt snabbaste lopp på Isle of Man. Foto: Privat

Han hade tänkt köra loppet en gång, men tjusningen blev för stor. Det blev fem år till och ytterligare tolv lopp innan han 2018 bestämde sig för att det fick vara nog.

– Det är världens längsta och svåraste racingbana. Utmaningen är att den innehåller alla typer av kurvor och hopp. Bitvis är det dålig vägstandard. Du måste hålla fokus i nästan två timmar, i sex varv och 36 mil.

– Jag kan inte komma på något i livet som skulle kunna ge mig samma kick igen, säger 47-årige Gunnarsson.

I sitt snabbaste lopp körde Gunnarsson en tusenkubikare och kom upp i en snitthastighet på 198,72 km/h, rekord för en svensk förare i tävlingen.

Isle of Man ligger mitt i Irländska sjön, fem landmil från både England och Irland. Grafik: DN

Men det finns en dyster baksida. Genom åren har Isle of Man TT skördat 157 förares liv, och ytterligare 109 har dött i ett annat lopp på hösten, Manx Grand Prix, som körs på samma bana, Snaefall Mountain Course.

Förra året avled sex förare under de olika loppen, däribland far och son Roger och Bradley Stockton i sidovagnsklassen.

– Om Roger Federer missar ett tennisslag förlorar han poängen. Om jag missar en kurva så dör jag, som den tidigare vinnaren Richard Quayle uttryckt det i en intervju med New York Times.

Quayle slutade sedan att tävla efter en svår krasch.

Gordon Shand och Frank Claeys i en halsbrytande manöver under förra årets Isle of Man TT. Foto: David Horn/TT

Björn Gunnarsson:

– Man måste veta vad man ger sig in i. Det finns inga sandfållor, stenmurarna står där de står och träden är alldeles intill. Men det är också det som ger fartupplevelsen. Det ligger i tävlingens natur. Kör du på ett flygfält så ger det inte samma upplevelse, säger han och fortsätter:

– Jag har föreläst om loppet och brukar säga att jag inte rekommenderar någon att köra det. Man måste vara extremt förberedd. Däremot är det ett måste för en mc-entusiast att åka dit och titta. Som åskådare får man nästan samma adrenalinkick som förarna, att stå så nära åkarna och se dem svischa förbi i 300.

Har du själv känt rädsla?

– Jag hade förberett mig i ett år för att pröva min förmåga, inte minst vad gäller det mentala. Så jag var beredd att ta riskerna för att få den här upplevelsen.

– Men den som säger att han aldrig är rädd far med osanning. Det händer några gånger per varv att det inte blir som man tänkt sig, säger han.

Isle of Man TT har skördat 157 dödsoffer sedan starten 1907. Här gick det dock bra, Wal Handley reste sig efter fallet och blev sjua i loppet 1933. Foto: National Motor Museum

Arrangören sade i ett uttalande i juni förra året att man inleder en utredning av de fyra fatala olyckorna som slutade i sex dödsfall.

– De gör vad de kan. De besiktigar cyklarna väldigt noga och längs banan finns det 600 flaggvakter som varnar för fara. De flyger in duktiga läkare och kirurger under tävlingen, berättar Björn Gunnarsson.

Under sitt första tävlingsår 2012 var svensken själv med om en svår krasch.

– En förare framför mig hade kraschat. Hans cykel studsade ut på vägen och jag körde på den. Jag fick bryta loppet och skadade foten illa. Det tog 16 månader innan den blev friskförklarad.

Men i de följande tolv loppen tog han sig i mål och som bäst blev han nia i största klassen.

– Banan är som ett levande väsen. I takt med att man sänker varvtiderna så är vissa svårigheter inte längre några problem för då hoppar man över dem. Men du får också nya svårigheter i takt med att du kör fortare, säger Björn Gunnarsson som tävlat på högsta nivå i svensk roadracing.

Ryan Farqhar i ett hopp över Ballaugh Bridge på den sex mil långa banan. Foto: Andy Hooper/TT

Inför sin första tävling lade Björn Gunnarsson ner 200 timmar – i tv-soffan. Han tittade på så kallade on-board-filmer och använde sig även av tv-spel för att lära sig om banans egenskaper. Även om spelen inte var så utvecklade då som de är nu.

– Isle of Man TT har ett ordspråk som säger att loppet pågår i två veckor och förberedelserna i 50 veckor. Jag åkte till Isle of Man på vintern och körde runt banan med en hyrbil under fyra dagar. Man måste veta vad som händer bakom nästa mörka eller blinda kurva. 85–90 procent av kurvorna är mörka, då hinner man inte läsa kurvan. Jag hade nog gjort min läxa, man brukar säga att det tar fem år att lära sig banan.

Mellan 1949 och 1976 var Isle of Man TT en del i VM-serien. Men sedan världsmästaren Giacomo Agostini efter sin femte raka seger 1972 bojkottade tävlingen för att den var för farlig falnade intresset bland de stora stjärnorna.

Sedan har tävlingen fått ett uppsving igen under 2000-talet.

Trots olyckorna fortsätter Isle of Man TT år efter år och publiken och mc-turisterna strömmar till. För ön är loppet en betydande inkomstkälla och djupt rotat i folksjälen.

Enligt BBC reste 46 000 åskådare till Isle of Man 2019 för loppet och de spenderade 37 miljoner pund, eller omkring 480 miljoner svenska kronor.

Tätt i kurvan i 1954 års Isle of Man TT. Foto: TT

Guide. Isle of Man TT Vad? Ett landsvägslopp på motorcykel. Första tävlingen avgjordes 1907, till en början med bilar. Tävlingen hade VM-status 1949–1976. Varför Isle of Man? I England och Irland rådde det hastighetsbegränsningar på landsvägar, men inte på Isle of Man. Därför växte ön i början av 1900-talet fram som ett motor-Mecka. När? 29 maj–10 juni. Första veckan består av träning, under andra veckan avgörs racen. Hur? Förarna startar med tio sekunders intervall. Nu tävlas det i sex olika klasser med Superbike som den högsta. Superbike avgörs i två race där förarna åker sex varv per lopp. Det finns även en klass för sidovagnar. Banlängd: Cirka 60 kilometer längs Snaefall Mountain Course som varit tävlingsbana sedan 1911. Högsta snitthastighet: 217,989 km/h (Peter Hickman, 2018). Flest segrar: Nordirländaren Joey Dunlop som vann 26 gånger. Han avled efter en krasch i ett lopp i Estland 2000. Begravningen följdes av 50 000 människor. Bland kända förare som vunnit finns världsmästarna Giacomo Agostini och John Surtees. Den senare blev även världsmästare i formel 1. Dödsfall: 266 längs Mountain Course, däribland tre svenskar. Då är tävlingen Manx Grand Prix på hösten på samma bana inräknad. Ytterligare några dödsfall har skett bland funktionärer och åskådare. Visa mer Visa mindre