Förlust för Djurgården – Norrköping ny tabelltvåa

Det är tätt, tätt bland många lag som slåss om Europaplatserna bakom ledande Malmö FF i allsvenskan.

Sedan Häcken förlorat seriefinalen mot MFF tidigare på söndagen fanns chansen att nå andraplatsen i tabellen när Djurgården tog emot IFK Norrköping på kvällen.

”Peking” tog den.

För Djurgården blev det däremot en tung förlust, efter att laget åkte ur kvalet till Europa League i torsdags när de förlorade med 0–1 mot rumänska Cluj. Förra årets svenska mästare har nu fem matcher på rad utan seger i allsvenskan.

– Vi gör ingen bra första halvlek, vi får inte tag i dem och skapar inte så jättemycket heller, så det var jobbigt, sade inhopparen Emir Kujović, som stod för Djurgårdens reduceringsmål, till Dplay.

Djurgården står nu på samma poäng, 32, som Sirius och Hammarby. Men de två förstnämnda lagen har en match mindre spelad.

Stockholmsderbyt som väntar mellan Djurgården och Hammarby på söndag blir också en kamp om att komma ikapp topplagen i tabellen.

Norrköping har nu lika många poäng som Elfsborg, 36, vilket är åtta färre än ledande Malmö.

”Peking” fick en perfekt start på matchen, med ett ledningsmål efter bara fyra minuter och nio sekunder.

Linus Wahlqvists skott såg inte ut att vara särskilt farligt, med bollen smet in under handen på Djurgårdsmålvakten Per Kristian Bråtveit.

Efter en tung period har IFK Norrköping jobbat med sitt försvarsspel de senaste veckorna, och gästerna kontrollerade första halvlek trots att Djurgården hade initiativet under långa stunder i sin jakt på en kvittering.

Med knappa timmen spelad gjorde IFK Norrköping mycket vackert 2-0, när Alexander Fransson nådde fram till Christoffer ”Totte” Nyman som petade in bollen.

I minut 78 satte Emir Kujovic reduceringen till 1–2.

Målskytten har inte fått starta många matcher i år.

– Det är frustrerande såklart. Men jag kan inte påverka det. För mig gäller det att fortsätta träna, sade han.

Det var längesedan tränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand talade med honom om saken, sade Kujovic.

– Jag är helt ärlig när jag säger att jag inte vet varför. De har inte snackat med mig om det. De kör på det de tror funkar bäst. Jag har läst lite att de inte är nöjda med mig.

– Jag är besviken över att inte få spela. Men jag är rutinerad och gammal nog för att veta att jag får göra det bättre.